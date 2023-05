"Alonso tendrá más oportunidades"

El director de Aston Martin, Mike Krack confía en las mejoras que "irán llegando" y cree que Fernando Alonso puede alcanzar la 33 durante el año: "En Barcelona será complicado", avisa "Hay que tener los pies en el suelo. No voy al GP de España pensando en ganar, no quiero decepcionar a nadie", asume el piloto asturiano, realista tras su segundo puesto en Mónaco

"He sido cuatro veces tercero este año y ahora, segundo. Nos falta un paso más y el campeonato es largo". Fernando Alonso hizo una lectura optimista después de subir al podio en Mónaco este domingo. En pocas palabras restó trascendencia al error de Aston Martin con la elección de neumáticos en lluvia y dio un aviso para navegantes: "En 2010 tampoco éramos los más rápidos y llegué al final con opciones al título". Eso sí, tanto el asturiano como su jefe Mike Krack tienen claro que la 33 puede hacerse esperar y que Barcelona, este fin de semana, será un escenario complicado.

En Mónaco Krack reconoció que "era muy difícil superar a Max. Hemos visto de inicio que tenía mejor ritmo y que incluso gestionaba la diferencia. Nosotros también hemos gestionado para no destrozar los neumáticos, pero distanciándonos de los coches de detrás. No quisimos hacer lo mismo que Max desde el principio. Lo decidimos antes de la carrera, intentar algo para ganar la carrera, aunque luego vimos que no teníamos suficiente velocidad y que Verstappen lo tenía bajo control. Pero el segundo puesto es nuestro mejor resultado en nuestra corta historia".



Alonso ha subido al podio en Mónaco





| Aston Martin

Sobre la fallida estrategia al elegir los neumáticos 'slick' cuando la lluvia hizo su aparición, el director de Aston Martin explicaba que "fue una decisión consensuada con el piloto. El neumático duro ya tenía muchas vueltas y se estaba enfriando y había que parar. Cuando lo hemos hecho hemos visto que había algo de lluvia, pero no la suficiente en nuestra opinión. Y en cuanto Fernando salió a pista empezó a caer con más fuerza y eso no estaba en el radar. Fue una parada más de lo planificado y esa ha sido nuestra única oportunidad de luchar por la victoria", lamentó.

Pronóstico

En charla con el analista de DAZN Albert Fábrega, Krack le recordó su pronóstico sobre la 33 de Alonso: "¿Me preguntaste en Australia verdad?. Dije Mónaco y Barcelona, pero creo que en Barcelona va a ser más difícil, porque allí necesitas más fortalezas en el coche. Pero habrá más oportunidades durante la temporada. Seguro que llegarán mejoras. Vamos a ir trayendo nuevas piezas en las próximas carreras", señaló. De hecho se espera una actualización importante en el GP de Canadá, en dos semanas.



| efe

Alonso quiso poner en valor el segundo puesto de Mónaco, pero al mismo tiempo se mostró realista: "De las temporadas que recuerdo, desde los 2000 y 2010, estaría liderando el campeonato con los resultados de este año. Pero ahora Red Bull y Max dominan cada carrera e incluso con grandes resultados estás un paso por detrás. En ritmo puro todavía no tenemos la oportunidad. Aunque no nos rendimos", subrayó el asturiano.

Honesto, Fernando también rebajó la euforia para la carrera de casa este domingo: "Hay que tener los pies en el suelo. En Barcelona, un circuito normal, veremos posiblemente la superioridad habitual de Red Bull. No afronto el GP de España pensando que voy a ganar, no quiero decepcionar a nadie”.