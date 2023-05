El super récord que podría alcanzar Alonso

Repasamos las estadísticas principales del Gran Premio de Miami, que este fin de semana alcanzará su segunda edición Si consigue la 33, Fernando firmaría el intervalo más largo entre la primera victoria y la última en toda la historia de la Fórmula 1 (serían 19 años y 257 días)

El Mundial de Fórmula 1 aterriza en el continente americano. Repasamos algunas de las estadísticas de la segunda edición del Gran Premio de Miami, que este fin de semana alberga la quinta prueba de la temporada, tras Bahréin, Arabia Saudita, Australia y Azerbaiyán.

Estados Unidos es el país que ha contado con más trazados en la historia de este deporte (serán 12 con el de Las Vegas de la presente edición), siendo la primera temporada con tres carreras en EEUU desde 1982 (Long Beach, Detroit y Caesar Palace). Es la segunda vez que se va a disputar el GP en la F1 tras la edición del año pasado, con Max Verstappen llevándose el primer triunfo y la vuelta rápida y con Charles Leclerc partiendo desde la pole position.

De acabar en la segunda o tercera posición en Miami, Fernando Alonso habría subido al podio sin vencer por 70ª vez, superando las 69 veces que hizo Sebastian Vettel. Sería el tercer piloto en solitario en este ranking con Lewis Hamilton (89) y Kimi Raikkonen (82) por delante.

De conseguir el triunfo, Alonso firmaría el intervalo más largo entre la primera victoria y la última en toda la historia de la Fórmula 1 (serían 19 años y 257 días), superando los 15 años y 212 días de Kimi Raikkonen entre Malasia 2003 y Estados Unidos 2018.

De subir al podio en Miami, Fernando Alonso (Aston Martin) habría conseguido subir al cajón en 26 grandes premios diferentes en su carrera en la Fórmula 1, e igualaría al expiloto finlandés como el cuarto que más veces lo ha conseguido.

It's #MiamiGP week! 🤩



Show your support and get kitted out with our limited edition merch collection.



Tap below to shop.