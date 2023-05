La inesperada predicción meteorológica del GP de Miami que ilusiona a Alonso

La predicción meteorológica en Miami augura una fuerte lluvia para el sábado y el domingo El fin de semana promete emociones fuertes con los monoplazas más igualados que nunca

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana de nuevo con el Gran Premio de Miami. La quinta prueba del campeonato automovilístico pasará por Estados Unidos en un fin de semana que promete emociones fuertes.

El campeonato de Fórmula 1 sigue más apretado que nunca. El Gran Premio de Azerbaiyán confirmó el dominio de los Red Bull respecto al resto de monoplazas, que de momento siguen a años luz de la escudería austríaca.

El GP de Miami, que se disputará entre el 5 y el 7 de mayo, apuntaba a un nuevo mandato incontestable de Verstappen y Pérez en Estados Unidos. Sin embargo, un nuevo protagonista podría poner en peligro la superioridad de los Red Bull: la lluvia.

La predicción meteorológica para este fin de semana, según apunta Pedro Mazario, augura una fuerte lluvia para el sábado y el domingo, por lo que la clasificación y la carrera del Gran Premio de Miami podrían estar pasadas por agua.

En el caso de que los pronósticos se cumplan, el panorama para este fin de semana cambiaría completamente. Los pilotos se podrían ver obligados a utilizar los compuestos intermedios o incluso los mojados en caso de que la lluvia apareciese con más fuerza y las fuerzas se igualarían considerablemente.

Severe rainfall is expected ahead of the Miami Grand Prix on Sunday 😳



Rain is also expected during qualifying.



[@PedroMazario / @SalaStampRacing]#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/QMV6nnBfqE