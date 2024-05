Sainz: "Nos ha faltado una vuelta para ganar"

Carlos Sainz (Ferrari) ha preferido quedarse con "lo positivo" después de finalizar cuarto este domingo en el Gran Premio de Miami, aunque ha lamentado la "oportunidad perdida" de llevarse una victoria que veía posible. Con todo ha felicitado a su ex compañero y gran amigo Lando Norris por su primera victoria en F1 con McLaren, a quien sí le sonrió la fortuna en un coche de seguridad.

Sobre su lucha con Oscar Piastri y a la espera de que los comisarios decidan sobre el incidente, Carlos se ha mostrado cauto: "Por alguna razón nos han dejado luchar más de lo normal. He tomado nota y he hecho lo mismo que me venían haciendo a mí toda la carrera, he empezado a ser más agresivo. Creo que había una gran oportunidad de hacer un podio e incluso ganar la carrera, tenía un gran ritmo y he hecho una muy buena salida", ha insistido.

En la salida, cuando había escalado a la segunda posición, Sergio Pérez ha estado a punto de arruinar su carrera: "De repente, creo que ha sido Checo ha llegado y nos ha echado a todos de pista sin control", ha explicado.

"Por una vuelta no hemos cogido el coche de seguridad que nos hubiese hecho ganar la carrera, si hubiésemos aguantado una vuelta más fuera. Es un punto de suerte eso, pero hemos sido muy rápidos toda la carrera y hay que quedarse con lo positivo", ha resumido.

"Me alegro mucho por Norris, hay días que haces todo perfecto y haces cuarto, hoy le ha tocado un poco la lotería con el coche de seguridad pero ha ganado una carrera que se merecía", ha zanjado Carlos.