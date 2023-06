Pepe Martí gana a lo campeón en la F3 de Barcelona

El joven barcelonés, tutelado por la agencia de pilotos de Fernando Alonso, ha impuesto su ley en el Circuit Después de ganar las carreras sprint de Bahrein y Mónaco, Pepe asegura que "un triunfo en casa es la mejor sensación"

El barcelonés Pepe Martí se ha impuesto esta mañana en el Circuit de Barcelona-Catalunya en la carrera larga de Fórmula 3, que ha dominado de principio a fin. El piloto de Campos Racing, de 17 años, que el viernes hizo la pole y el sábado fue octavo en la carrera al Sprint, ha ofrecido una muestra de sus habilidades en una carrera que ha dominado por delante de Colapinto y Beganovic. Mari Boya ha sido sexto.

Pepe Martí, que está apoyado por la agencia A14 Management de Fernando Alonso ha logrado en Barcelona su primera victoria en una carrera larga de F3 después de haberse impuesto ya en dos Sprint ( Bahrein y Mónaco) de los cuatro grandes premios disputados este año y se coloca entre los candidatos al título.

Martí salía desde la pole en casa, ante su afición, con la presión añadida que ello comporta. Pero lejos de ponerse nervioso, ganó a lo grande como si pareciera fácil. Tenía una difícil papeleta, la de defender la primera posición de salida en una recta larga, consciente de que sus rivales se pondrían a rebufo para atacarle. Pero lo hizo perfecto.

El piloto español, que fue felicitado a pie de podio por Fernando Alonso, mantuvo su ventaja en la salida pese al acoso de Bernard y ya dio opción a sus adversarios con un pilotaje muy sólido. La gestión de la salida del ‘safety car’ en la segunda vuelta al quedarse parado en la pista Browning fue determinante, al igual que el ritmo que impuso para coger una ventaja que le permitió escaparse de las luchas que se mantenían a sus espaldas para cruzar bajo la banderas a cuadros.

Tercera victoria

"Ha sido una carrera difícil, estoy fastidiado de un hombro desde el viernes y me ha costado mucho, pero no cambio por nada esta victoria en casa. Ni en Mónaco la semana pasada tuve esta sensación, es la mejor del mundo", ha dicho Pepe nada más bajarse del podio.

"Llevamos todo el año trabajando para una oportunidad así. El viernes dimos un gran paso y hemos conseguido rematar y ganar una carrera larga, que nos faltaba. He sufrido cuando he visto a Colapinto empujando detrás, pero he decidido mantener el ritmo que creía correcto para conservar neumáticos y ha ido bien", ha resumido el joven piloto de Campos, que ha dedicado su éxito a "mi familia, ya que sin su apoyo no estaría hoy aquí" y también al fallecido Adrian Campos, que vio en él a un futuro campeón. "Seguro que donde esté, estará feliz viéndome subir a lo más alto del podio aquí", ha señalado Pepe, emocionado.

"También, claro, a la afición que me ha animado desde las gradas y que ha hecho este día y este triunfo tan especiales", ha añadido Martí, que ya empieza a verse en condiciones de entrar en la pelea por el título de la categoría: "La verdad es que sí, somos contendientes después de tres victorias. Lo único que podemos hacer es mantener la trayectoria en ascenso. Tenemos un coche muy competitivo y si seguimos trabajando, creo que podemos aspirar a más", advierte.