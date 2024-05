Alonso hace autocrítica y le pide más a Aston Martin

Fernando Alonso salvó el gran premio más complicado en lo que va de año para Aston Martin con un noveno puesto en Miami, después de remontar desde la 15ª posición de parrilla y terminar penúltimo en la carrera sprint del sábado, tras un accidente en la salida con Hamilton. Y aunque en este contexto el resultado del domingo le supo a gloria a los de Silverstone, el asturiano hizo autocrítica y pidió también un mayor esfuerzo a su equipo, que espera introducir mejoras en el próximo GP de Emilia Romagna.

"Tenemos que mejorar, no he hecho un fin de semana redondo por mi parte. En las dos clasificaciones no he conseguido sacar una vuelta buena y eso ha comprometido las salidas y la carrera... Y luego, como equipo no hemos conseguido el 'set-up' adecuado, no estaba en esa ventana en la que opera en perfectas condiciones. Si hubiésemos tenido un entrenamiento más habríamos hecho algún cambio y tendríamos más ideas", resumió Fernando tras la carrera.

"Ha sido un fin de semana difícil y lo mejor son los dos puntos del domingo. Quizás más de lo que esperaba conseguir. Tuvimos suerte con el coche de seguridad, a veces beneficia y otras perjudica. Pero fue una carrera extraña, luchábamos con Russell, pero también con Alpine y Ocon. O íbamos tan rápidos como los Mercedes, o tan lentos como los Alpine, o tenían mucho ritmo aquí", analizó Alonso.

"Seguimos un poco con la racha de puntuar cada domingo, pero ha sido un fin de semana regulero en cuanto a prestaciones y tampoco me he sentido yo muy fino. No he conseguido hacer una vuelta buena ni en la Q3 de la sprint, ni en la salida del sprint cuando nos tocamos, ni en la vuelta de la clasificación, así que esto me deja un sabor un poco amargo y ojalá pueda olvidarlo en Imola", añadió Fernando.

El bicampeón español y Aston Martin están aún muy lejos del gran arranque de temporada que protagonizaron en 2023. Prueba de ello es que el año pasado Fernando subió al podio en Miami, miemtras los McLaren estaban en la cola del pelotón: Lando Norris, vencedor ayer, concluyó 17º hace un año y Piastri, 19º.

"Bueno, en Imola intentaremos tener un mejor fin de semana, hemos empezado el año más o menos quintos como equipo, pero aquí en Miami estábamos un poco incluso más atrás, estábamos luchando con Alpine o RB, así que tenemos que dar un pasito adelante, todos lo están dando y en Imola tenemos alguna mejora que ojalá nos vuelva a poner cerca de Mercedes", cerró Alonso.