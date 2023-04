Si Alonso gana la carrera al sprint en Bakú, ¿contará como la 33?

Durante el fin de semana del GP de Azerbaiyán se disputará el primer sprint de la temporada ¿Qué pasaría si Fernando Alonso se proclamase ganador de un sprint?

Tras casi un mes sin motor, desde el GP de Australia el 2 de abril, este viernes los coches volverán a salir a pista. Llega el GP de Azerbaiyán, el primer Gran Premio de esta temporada que se disputa en tierras europeas, y con él llega también el primer sprint de la temporada. Muchas novedades en un circuito que traerá consigo mejoras técnicas y en el que podríamos llevarnos sorpresas y alegrías.

Tras tres Grandes Premios en la otra punta del mundo, las distintas fábricas del Mundial han tenido tiempo de pasar por casa y seguir trabajando en el desarrollo de los coches, tal y como vaticinaba Fernando Alonso. Es por ello que este fin de semana empezará a cambiar el guion y quizás, gracias a las mejoras del resto de equipos, podrían plantarle cara a Red Bull, cuyo dominio hasta ahora ha sido incontestable.

Durante este Gran Premio se celebrará también el primer sprint de los seis que hay previstos a lo largo de la temporada. Así pues, Fernando Alonso tendrá dos oportunidades para luchar por subirse a lo más alto del podio. Sin embargo, si ganase el sprint, ¿se podría considerar que habría ganado la 33? La respuesta es que no.

Tal y como ha confirmado ya la FIA, esta temporada cambiará el funcionamiento de los fines de semana con sprint. Desde que se introdujo esta novedad a la competición en 2021, la organización ha estado luchando por dar con la tecla: que el resultado del sprint definiese la parrilla de salida del domingo, que el ganador de la Q3 definiese la pole...

Este año, como venían pidiendo los pilotos, se introducirá un nuevo formato. Se disputarán dos sesiones de clasificación independientes: una el viernes para definir la parrilla de salida del domingo y la otra el sábado para la clasificación del sprint de ese mismo día. El formato de la qualy para el sprint será parecido al habitual: habrá Q3, Q2 y Q1 aunque serán más cortos, del mismo modo que un sprint es la versión reducida de una carrera ya que se corren solo 100 kilómetros. Además, tampoco se puede considerar el sprint como una carrera oficial porque se reparten solo la mitad de los puntos.

De este modo, el sprint y la carrera oficial del domingo pasan a ser eventos totalmente independientes que no influyen para nada el uno con el otro. Por ello, si Alonso lograse la victoria en el sprint en el circuito de Bakú, un trazado con grandes frenadas y curvas ferradas muy adaptado a su estilo de pilotaje, no contabilizaría como una victoria y no se sumaría a sus estadísticas como la número 33.

El piloto de Aston Martin logró su última victoria en el Circuit de Catalunya en 2013, hace prácticamente diez años. Para romper esa racha, deberá esperar a subir a lo más alto del podio el domingo. ¿Podría llegar la 33 en Bakú?