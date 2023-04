¡Nuevo formato de fin de semana en la F1!

El campeonato ha puesto en marcha un nuevo modelo de clasificación al sprint bajo el nombre de "Sprint Shootout" La clasificación de la parrilla de domingo se desplaza a la jornada del viernes y se pondrá en marcha en Azerbaiyán

La F1 sigue transformándose y la última novedad es la implementación de un nuevo formato de clasificación para la carrera a sprint de la jornada del sábado bajo el nombre de "sprint shootout". Esta tendrá un tiempo limitado de 12 minutos en la Q1, 10 minutos en la Q2 y ocho minutos en la Q3.

Con ella, los pilotos se ordenarán para la carrera al sprint del sábado que mantendrá su sistema de puntaje (ocho al ganador, siete al segundo y así hasta el octavo, con un punto). La que sí se verá afectada es la clasificación para la parrilla de la carrera del domingo: los pilotos se ordenarán en una sesión que tendrá lugar en la jornada del viernes, después de los entrenamientos libres.

Introducing... Sprint Saturday ✨



🗓️ All-new weekend format

👀 Saturday's Sprint sessions do not affect the Grand Prix

⏱️ Friday's qualifying sets Sunday's grid

🆕 New Sprint Shootout qualifying session



The first Sprint Saturday is only four days away! 📅#F1Sprint pic.twitter.com/vPq9kYuyH4