Fernando Alonso, sobre su histórica defensa a Schumacher: "Sabía que no me podía pasar"

El piloto asturiano ha recordado una de sus mayores gestas como piloto en la Fórmula 1 En el GP de San Marino de 2005, un joven piloto español de Renault realizaba una defensa histórica al siete veces campeón del mundo

Gran Premio de San Marino. 2005. Un joven piloto español de Renault marcha líder del Mundial de Fórmula 1 con 24 puntos de ventaja sobre su perseguidor, Michael Schumacher. El piloto alemán parte desde la 14ª posición en la salida pero logra remontar hasta alcanzar la posición de Fernando Alonso con 12 vueltas para el final. Todo parece indicar que el siete veces campeón del mundo acabará pasando al piloto asturiano con facilidad... pero el español tiene otras intenciones. El resto es historia.

La defensa que precede en estas 12 vueltas siempre se ha recordado como una de las más históricas de la historia de la Fórmula 1. El piloto alemán lo intenta por todos los medios posibles y exprime al máximo su monoplaza para intentar pasar al piloto asturiano. El español, por su parte, haciendo gala de un control absoluto de la situación, defiende la posición y se corona campeón del Gran Premio de Imola. Y es que, tal y como comenta el asturiano, 'sabía que no me podía pasar'. Y no lo hizo.