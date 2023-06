Confirmado: Koulibaly al Al Hilal

Chelsea y Al-Hilal han llegado a un acuerdo por el traspaso de Kalidou Koulibaly y el anuncio de su llegada es inminente Se espera que el exdefensor del Nápoles, y Chelsea, complete su examen médico y firme su contrato

El Chelsea y Al-Hilal han llegado a un acuerdo por el traspaso de Kalidou Koulibaly, jugador que recalará al combinado saudí, otra estrella más del fútbol europeo que decide probar fortuna en oriente medio.

Fabrizio Romano confirmó la información. El periodista también reveló que se espera que el exdefensor del Nápoles, y Chelsea, complete su examen médico y firme su contrato. El movimiento avanza bien y, siempre que todo salga según lo planeado, la estrella senegalesa se dará a conocer como jugador de Al-Hilal.

Deal set to be announced with fee close to €23/24m.



