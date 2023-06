El fichaje de Kane por el Bayern, más caliente que nunca

El fichaje de Harry Kane por el Bayern de Múnich está "más caliente que nunca" El campeón bávaro también quiere atar simultáneamente a Kolo Muani

En los últimos días, comenzaron a resurgir rumores de que el Bayern de Múnich quería volver a atacar para obtener los servicios de la estrella inglesa, Harry Kane, después de que las cosas aparentemente se desmoronaron durante el primer intento de los bávaros a finales de la primavera.

Según Sport Bild en su podcast Bayern-Insider, el fichaje de Harry Kane por el Bayern de Múnich está "más caliente que nunca". Así lo explican Falk y Altschäffl en ese diario: "Nunca canceló la operación y el Bayern sigue en contacto con él", dicen.

El delantero inglés no es el único objetivo y señalan tres fichajes más para este mercado: Kalvin Phillips, del City, Ibrahim Sangaré y Atal, del Niza. El medio del campeón de Europa es considerado una buena alternativa a Rice y valoran las buenas relaciones entre el Bayern y su agencia, Stellar, para poder cerrar el fichaje del conocido como Pirlo de Yorkshire.

Sin embargo, también suena Kolo Muani, según informa Christian Falk.

El Bayern se mantiene firme y está trayendo a un delantero de primer nivel este verano mientras hace una firma de declaración al mismo tiempo. Sin embargo, no muchos habrían apostado a que fueran por Kane y Kolo Muani simultáneamente.

