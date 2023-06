El 'rey' indiscutible de este mercado

El conjunto 'cityzen' ha cerrado la salida de Gündogan y va camino de incorporar a dos nuevos fichajes En el Etihad todo está medido al milímetro y el club tiene una fórmula de éxito que le ha funcionado esta temporada

El Manchester City ha hecho el negocio perfecto en este mercado. Son quienes mejor se están moviendo en lo que va de verano, con una gestión impecable en su política de fichajes. Las entradas y salidas en la plantilla llevan previstas desde hace varios meses. Prácticamente nada pilla por sorpresa a Guardiola y a su junta directiva encabezada por el presidente Khaldoon Al Mubarak, que llevan años trabajando en crear un club exitoso no sólo en lo deportivo.

El momento de ensueño que vive el Manchester City va mucho más allá de la Champions. La última novedad en los despachos del Etihad es la salida de Ilkay Gündogan rumbo al FC Barcelona. Un futbolista capital para el técnico de Santpedor y pieza fundamental en la consecución del triplete que dice adiós. Se va uno de los mejores pero llegan dos caras nuevas. Y la maquinaria del Manchester City sigue funcionando como un reloj suizo.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Activa tu cuenta y podrás disfrutar dde los contenidos en vivo!

Una política de fichajes clara

En el Manchester City tienen una consigna muy clara: quien no esté comprometido al 100% con el equipo debe salir. Y al que decida salir se le pondrán todas las facilidades. No sin antes tener un recambio preparado y buscando sacar el máximo beneficio económico, si es que se trata de una venta y no de un jugador que acaba contrato.

Pasa ahora con Gündogan, que después de un gran año y varias temporadas a un nivel altísimo ha decidido cerrar su etapa en el club 'cityzen'. Mientras, en los despachos han cerrado la llegada de un sustituto de garantías, Mateo Kovacic, y están preparando otro fichaje para el centro del campo.

Ilkay Gündogan abandonará el Manchester City | Agencias

Declan Rice, el futbolista del West Ham, es uno de los jugadores que más clubes admiradores tiene en la Premier. Llevaba meses con el Arsenal y el Manchester United siguiéndole la pista, pero ahora hemos conocido que el Manchester City ha entrado de lleno en la puja. Y decirle que no a Guardiola es un escenario inimaginable.

Mucho dinero invertido gracias a las ventas

Siempre que se habla del éxito del Manchester City se señala la enorme cantidad de millones gastados desde la llegada del jeque Mansour en 2008 y el aterrizaje de Guardiola. En total, son 1.100 millones de euros de gasto en fichajes desde la temporada 2016-17.

Sin embargo, este gasto no sólo viene dado por el músculo financiero del club gracias a su propiedad, pues también ha habido muchísimo trabajo en ventas de jugadores que dejaron muchos millones.

Las ventas más caras de la historia del Manchester City | EFE/AFP

Así como en traspasos la cifra supera los 1.000 millones, en ventas se sitúa en 575 millones de euros ingresados desde la temporada 2016/17. El gran trabajo en los despachos de Txiki Begiristain, director deportivo de los 'cityzens', se traduce en estos números tan positivos.

Futbolistas como Raheem Sterling (56 millones), Ferran Torres (55 millones), Gabriel Jesus (52 millones) o Leroy Sané (49 millones) figuran entre las mejores ventas de la historia del club.

En general, se trabaja para encontrar la mejor solución para ambas partes. Aunque no se le puede catalogar como club vendedor, el City sabe muy bien lo que hace cuando planifica sus ventas y sabe sacarle partido a la revalorización de sus futbolistas. Todo aquel que pasa por las manos de Guardiola mejora. Y vale más millones.

Inversión en la academia

Por si fuera poco, la academia del Manchester City es una de las mejores del planeta. Más de 250 millones de euros invertidos en unas instalaciones muy nuevas que son el contexto ideal para la formación de futbolistas cuyo objetivo es triunfar en la élite.

La primera piedra la puso Phil Foden, la gran estrella salida de la cantera 'cityzen', y detrás suyo vienen talentos que ya han debutado con Guardiola.

Rico Lewis, Cole Palmer y Phil Foden, tres canteranos con el trofeo de la Premier | AFP

Cole Palmer, Rico Lewis, James McAtee, Tommy Doyle o Liam Delap son algunos de los nombres que más ilusión generan entre la afición 'cityzen'. Palmer y Lewis están dos pasos por delante de los demás. La visión del club es clara: no quieren una constelación de estrellas y funcionar a base de talonario. El talonario está, por supuesto, pero cada decisión está medida al milímetro. Y el dinero no se echa a perder.

"La piedra angular del futuro era una visión para el desarrollo de la juventud y la sostenibilidad; una visión de educar a los jóvenes futbolistas con talento dentro y fuera del terreno de juego", dijo el presidente del club Khaldoon Al-Mubarak hace un año. Y trabajar después de un triplete le da toda la credibilidad posible a quien está en el cargo.