El regreso soñado de Mendy tras su sanción por agresión sexual

Benjamin Mendy, que fue declarado inocente de agresión sexual en junio en Inglaterra, volvió a ser titular con el Lorient y marcó un gol El campeón del mundo de 2018 no era titular desde mediados de agosto de 2021, cuando militaba en el Manchester City

Benjamin Mendy ha vuelto de la mejor manera. Tras ser absuelto este año en Inglaterra por los tribunales británicos de violación y agresión sexual, ha regresado al once titular por primera vez tras dos años de inactividad con su nuevo club, el Lorient. Mendy no había sido titular en un partido desde mediados de agosto de 2021, cuando tenía contrato con el City. De hecho, su regreso al once dio sus frutos, marcó en el minuto 52, pero su gol no evitó la derrota por 4-2 ante el Marsella.

Su equipo perdió, pero Mendy vuelve a sonreír. Tres meses después, Régis Le Bris, entrenador del Lorient, decidió incluirlo en el once este fin de semana en el encuentro ante el Marsella. Mendy, respondió con un gol, pero no fue suficiente para frenar a un Marsella que vuela alto con Aubameyang (2-4).

El lateral francés no había sido titular desde hacía prácticamente dos años, cuando jugaba en Inglaterra con el Manchester City y fue apartado de los terrenos de juego. Mendy, octavo central más caro de la historia, fue acusado de varias violaciones y agresiones sexuales en agosto de 2021, el inicio de un paréntesis de más de dos años en su carrera y de un largo y doloroso interludio judicial.

Fue declarado inocente de seis cargos de violación y un cargo de agresión sexual al concluir un juicio inicial en enero, y el jurado no pudo encontrar un veredicto sobre otros dos cargos. En 2022, fue trasladado a la HMP Prison de Manchester tras estar varios meses en Liverpool, una de las cárceles de máxima seguridad del Reino Unido con tal de "proteger su integridad ante el creciente temor por su propia seguridad.

Nadie lo quería en Lorient

Mendy firmó un contrato de dos años con el Lorient pocos días después de su absolución en julio y debutó en septiembre. El campeón del mundo con Francia en 2018, cuya contratación este verano por el club bretón generó mucha polémica, no era titular desde mediados de agosto de 2021, cuando tenía contrato con el Manchester City.

El anuncio de su contratación este verano por parte del Lorient provocó reacciones contrarias hacia el ex del City. Desde entonces, en las paredes que rodean el estadio Moustoir, donde juega el club bretón, se han realizado varias campañas de collage dirigidas a él denunciando la violencia sexista en el fútbol.

Su recuperación en la Ligue 1

Mendy ganó tres títulos de la Premier League durante su estancia en el City, entre otros honores, pero tuvo problemas con las lesiones. Jugó sólo 50 partidos de la Premier League antes de su suspensión.

Ahora, tras ser apartado del fútbol, el francés está intentando reconstruir su carrera en Francia en el Lorient de la Ligue 1.