El matagigantes que sacude Alemania ya silenció el Bernabéu en 1951

El Saarbrücken, equipo de tercera división alemana, se ha cargado al Eintracht de Frankfurt (2-1) tras eliminar al Bayern el mes pasado en la Copa El conjunto del 'Sarre' asombró al Bernabeu en 1951 venciendo al Real Madrid por 0-4

El Saarbrücken es el nuevo matagigantes de la Bundesliga. Aquel equipo que en 1951 asombró al Bernabéu endosando un histórico 0-4 al Real Madrid, está sorprendiendo a todo un país entero eliminando en la copa a un Segunda y a dos Primeras. En primera ronda eliminó al Karlsruher (2-1), de Segunda división; en dieciseisavos se cargó al 'todopoderoso' Bayern (2-1) y en octavos ha 'rizado el rizo' eliminando al Eintracht Frankfurt (2-0).

Saarbrücken y la Copa DFB. En la temporada 2019/20, el club histórico de la ciudad de Sarrebruck (miembro fundador de la Bundesliga en 1963/64) llegó a semifinales como equipo de cuarta división.

Hace apenas un mes, el héroe del equipo, Marcel Gaus (34), llevó a su equipo a la siguiente ronda en el añadido tras anotar el gol de la victoria contra el Bayern que eliminaba a los 'bávaros' de la competición y este miércoles, han repetido la gesta contra el Eintracht de Frankfurt, que apenas disparó a portería.

Un siglo más tarde, están sólo a un paso de alcanzar las semifinales.

