LaLiga denunciará los cánticos racistas hacía Nico Williams en el Metropolitano

LaLiga denunciará mañana, lunes, ante el Fiscal Delegado de delitos de Odio de Madrid, los cánticos racistas vertidos sobre el jugador del Athletic Club de Bilbao, Nico Williams, en el Cívitas Metropolitano, durante el partido de su equipo frente al Atlético de Madrid.

Nico Williams explicó tras el partido que escuchó "sonidos de mono" procedentes de la grada cuando fue a lanzar un córner al borde del minuto 40 y aseguró que "no es normal que todavía insulten por tu tono de piel".

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. No pasa nada. Hay que seguir trabajando. Esperamos que esto vaya cambiando poco a poco. Estamos haciendo una lucha interna y externa contra eso. Y es lo que hay", dijo en declaraciones a DAZN Nico Williams, que tras escuchar esos sonidos celebró su gol posterior con "un poco de rabia".

La Policía ya ha identificado al responsable de ese incidente en el Cívitas Metropolitano.