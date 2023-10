Haaland 'se rinde' a Bellingham en su Instagram

El noruego reaccionó al golazo del inglés desde fuera del área en el Clásico Los dos jugadores compartieron vestuario en el Dortmund durante dos años

El doblete de Jude Bellingham en el Clásico ha dado la vuelta al mundo y no ha dejado indiferente a uno de los candidatos al Balón de Oro 2023. Erling Haaland publicó un 'story' en su cuenta de Instagram en la que elogió al que fuera su compañero en el Borussia Dortmund.

El delantero del Manchester City reaccionó al golazo de Bellingham desde fuera del área, que sirvió para empatar el Clásico, con la frase: 'Unreal this guy' (Irreal este tipo). La cuenta de Twitter @ESPNFC compartió el siguiente tuit en el que muestra la 'story':

Even Erling Haaland can't believe what Jude Bellingham is doing on the pitch for Real Madrid.



Respect 🤝 pic.twitter.com/2iy2eLK76H