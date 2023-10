Gavi: "No podemos estar tan empanados en el primer gol"

El centrocampista ha lamentado que el partido se escapó por detalles Araujo dijo su buen marcaje a Vinicius no le compensa el tropezón en el Clásico BARCELONA - REAL MADRID: ÚLTIMA HORA Y REACCIONES DEL CLÁSICO EN DIRECTO

Gavi acabó el Clásico enfadado. Y no lo escondió. El joven centrocampista del Barça fue el mejor sobre el césped en el primer tiempo, atando en corto y no dejando jugar cómodo a Bellingham, y al final vio como el inglés acabó siendo el gran protagonista con su doblete.

Gavi cree que todo se complicó para su equipo a raíz del empate y fue autocrítico. "El partido se va por detalles. El primer gol marca la diferencia. No podemos estar así de empanados en esas acciones. Después de eso nos vinimos abajo", reconoció.

El centrocampista, pese a la derrota, recordó que la Liga "es muy larga" y que toca seguir trabajando.

La valoración de Araujo

El uruguayo también acabó tocado después de la derrota y, como Gavi, fue autocrítico con el equipo permitiendo que los de Ancelotti pudieran correr. "Estoy caliente por la derrota. Creo que el partido se descontroló cuando estuvimos un poco largos. Son los mejores con espacios y corriendo. Debimos tener el control de la pelota más. Cuando empezamos a correr, se descontroló todo".

Otro Clásico y otro duelo entre Araujo y Vinicius. En esta lucha particular sí que se puede decir que resultó vencedor porque el brasileño no fue relevante en el partido. Pero eso no compensa al defensor azulgrana, que, eso sí, quiso lanzar un mensaje de optimismo. "Yo siempre quiero ganar. Creo que hice un buen partido en el papel que tenía que hacer. Jugar contra Vini siempre es difícil. Lo importante es ganar. Hay que seguir. El año pasado también perdimos el primer Clásico, pero ganamos LaLiga".