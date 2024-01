El acuerdo de la grada visitante de LaLiga debuta a medio gas

El pasado mes de agosto, y de después largas reivindicaciones, Aficiones Unidas llegó a un acuerdo histórico con La Liga bajo el cual 17 clubs de Primera División, a excepción de Real Madrid, Rayo Vallecano y Villarreal, tenían que establecer un cupo fijo de 300 entradas a un precio máximo de 30 euros para las aficiones visitantes.

Una gran noticia para la competición y, sobre todo, para los más futboleros, que lo tendrían todo más de cara para poder ‘viajar’ con su equipo para poder vivir la experiencia mucho más de cerca.

UNA GRAN INICIATIVA

SPORT ha podido contactar con Jorge Guerrero, presidente de Aficiones Unidas, una asociación que tiene como principal objetivo velar por los derechos de los aficionados españoles.

“El éxito es total. Ha habido una demanda alta de entradas. Si los precios son asequibles, la gente tiende a desplazarse para ver a su equipo. El derecho de cualquier aficionado tiene que residir en poder acompañar a tu equipo, ya sea en casa o fuera, pero los precios no son acordes”.

Y es que siempre es difícil desplazarse cuando tu equipo juega fuera de casa, ya sea por cuestiones económicas, logísticas o horarias. Por lo que, si te dan alguna que otra facilidad, se agradece, y mucho. Y no solo es beneficioso para los aficionados, sino para la ciudad que acoge el enfrentamiento.

“El fútbol se está convirtiendo en algo imposible de disfrutar. No se puede ver por la televisión, debido al alto precio, pero es que tampoco se puede contemplar en directo desde los campos… Con todo esto se demuestra que para los clubes y los estamentos lo más importante son los beneficios y no los aficionados”, reconoce y a la vez, lamenta.

LOS NÚMEROS DEL ACUERDO

Una vez sobrepasado el ecuador de la temporada, es el momento perfecto para hacer balance. Este 2024 arrancó con la decimonovena jornada de LaLiga, que fue la encargada de cerrar la primera vuelta de la misma. Y SPORT ha querido conocer de primera mano cómo ha funcionado la iniciativa en este primer tramo de la campaña.

Desde LaLiga informan que se han comprado un total de 28.857 entradas, que corresponde, solamente, al 56,31% del total de ofrecidas. Mientras que el precio promedio de venta por entrada ha sido de 28,50€. Y, hasta la fecha, se ha implementado en 133 partidos.

Centenares de aficionados culés se emplazaron a Sevilla para presenciar el Betis-FC Barcelona / Valentí Enrich

Victor Martín, Jefe de Gabinete de la presidencia de LaLiga, se ha mostrado muy optimista con el acuerdo, y con los resultados del mismo. “Tanto LALIGA como los clubes estamos muy ilusionados con el proyecto Grada Visitante. Estamos consiguiendo unos resultados increíbles y miles de aficionados se están beneficiando de sus ventajas”.

Sin embargo, desde la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) aseguran que, a pesar del acuerdo, el precio medio se mantiene al alza esta temporada: “El acuerdo aporta seguridad, pero los precios siguen siendo elevados. De hecho, el coste medio de las entradas visitantes ha subido unos céntimos porque los equipos que no están en este pacto hacen que este valor suba”.

LAS ENTRADAS DE LALIGA, LAS MÁS CARAS DE EUROPA

Según un estudio realizado por FASFE, la Primera División española fue la competición más cara para las aficiones visitantes en comparación con los demás países en la temporada 22/23.

LaLiga EA Sports, con 35€ de media por entrada, es seguida muy de cerca por la Premier League, que tiene fijado el precio máximo desde 2016 en 30 libras (unos 34€ al cambio). Sin embargo, siguen a años luz de la Bundesliga y la Eredivisie de los Países Bajos, donde los precios rondan los 15€. O de la Ligue 1, donde las entradas no sobrepasan los 10€.

La Bundesliga siempre ha tenido la buena fama de ofrecer sus entradas a un precio asequible para los aficionados / EFE

Por ahora, se desconoce si alguno de los tres equipos que no forman parte del acuerdo se acabarán uniendo a una iniciativa a la que siempre están a tiempo de sumarse. Y de la que, hasta que no finalice la temporada, no tendremos todos los datos completos.

Pero LaLiga y Aficiones Unidas ya se han emplazado para mejorar el acuerdo de cara a la temporada que viene. Su intención es que las aficiones puedan vivir las experiencias de los partidos a lo grande, en el estadio y con la emoción a flor de piel.