La Kings League es muchas cosas, pero sobre todo es fútbol

El fútbol fue el protagonista del gran show de Las Finals de la Kings y la Queens League disputadas en Madrid Más de 57 mil aficionados vibraron durante todo el evento en el Cívitas Metropolitano para acabar celebrando las victorias de xBuyer Team y PÍO FC

Muchos pueden ser críticos con este formato, pero sin duda consigue entretener. Y lo hace con el fútbol como protagonista, tanto el masculino como el femenino. El sábado se vivió en el Cívitas Metropolitano una larga y entretenida jornada que arrancó a las 15:00 horas CET de la tarde con la apertura de puertas y terminó cerca de la 1 de la madrugada.

Contando desde que arrancó el show, los más de 57 mil aficionados que se desplazaron hasta el estadio del Atlético de Madrid estuvieron disfrutando y viviendo intensamente el evento durante casi 8 horas, algo poco común en los tiempos que corren. Y más con el calor que hacía en Madrid. Si bien es cierto que algunos marcharon antes del fin de fiesta, resulta comprensible que para ellos ya fuera suficiente la experiencia vivida.

6 HORAS DE BUEN FÚTBOL

La Kings y la Queens League tienen eso. Cartas, penaltis presidente, cañones, catapultas, un funambulista que hace el saque inicial colgado del techo... Además de motos sobrevolando el terreno de juego y actuaciones de algunos de los mejores artistas del panorama musical. Pero como digo, el sábado se jugaron 6 partidos, lo que representan prácticamente 6 horas de mucho fútbol en los que el xBuyer Team de los hermanos Buyer y PÍO FC de Rivers se alzaron con el trofeo de campeones.

PÍO FC, campeón de la Queens League | Kings League

Y el público vibró en cada uno de los encuentros. Al ser, en muchos casos, un 'corre calles' o 'box to box' en el que no te puedes despistar ni un segundo, con muchas ocasiones para cada equipo y sobre todo, golazos, los presentes estaban implicadísimos en celebrar, animar, silbar, lamentarse y sufrir por lo que estaba pasando sobre el césped.

Gerard Nolla marcó el primer gol de la final de la Kings League | KINGS LEAGUE

EL CAMBIO RESPECTO AL CAMP NOU

En Madrid se pudo apreciar también un cambio en los espectadores. Los presidentes son los reyes del show, son los mejores en ello, gusta a sus seguidores y son claves para el espectáculo, esto es indudable y admirable. Pero, a su vez, también se apoya muchísimo a sus jugadores favoritos, los imprescindibles para que la Kings y la Queens siga creciendo.

No hace ni un año que estos equipos existen y ya hay muchos que se sienten sus aficionados, llevan sus camisetas, bufandas y gorras orgullosos de pertenecer a la comunidad. ¡Es una barbaridad lo que han logrado en tan poco tiempo! Madrid se vistió de la Kings, como ya hizo Barcelona también en su día. Y no, no solo eran niños pequeños como algunos pueden pensar.

UN NUEVO DRAFT CON MÁS NIVEL

Y el nivel va a subir. En unos días se celebrará un nuevo draft que permitirá a los diferentes equipos incorporar más talento a sus plantillas. Como ya han explicado, pese a que menos futbolistas se han apuntado, es un ejemplo de que muchos ya saben de primera mano como se las gastan en el Cupra Arena. Ritmo trepidante y mucha calidad que en el siguiente split crecerá.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL Y LA PRINCE LEAGUE

En la Final Four del primero desvelaron la creación de la Kings League Brasil y hace unas semanas la de Latinoamérica, una expansión que no hará más que ayudar a consolidar la competición. A la espera de la copa internacional que junte a los mejores de cada equipo y la entrada de nuevos países de Europa, también se celebrará la Prince League. Y todo ello, repetimos, con el fútbol como protagonista.