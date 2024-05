Pogacar desvela su estrategia: "Intento mantenerme en mi burbuja..."

Ha estado muy cerca, aunque finalmente el invencible Pogacar se salvó de evitar daños mayores en esta decimoprimera etapa del Giro de Italia. El ciclista esloveno se mantiene firme al frente de la general a 2' 40'' de Felipe Martínez, un margen que hace que pueda empezar a sacar la calculadora para consagrarse como campeón de la competición italiana.

La parte final de esta decimoprimera etapa del Giro de Italia que terminó en Francavilla al Mare acabó de manera accidentada para el grupo del pelotón. Una caída accidentada en el sprint final cuando restaba menos de un kilómetro para acabar la etapa acaparó todas las miradas de una etapa que terminó llevándose, por segunda vez, el italiano Jonathan Milan.

Tadej Pogacar, Maglia Rosa de este Giro de Italia 2024, estuvo a punto de ver como se disolvían las grandes opciones que tiene de salir vencedor de la edición de este año por culpa de un aparatoso accidente donde estuvieron involucrados bastantes ciclistas. El esloveno se salvó por poco, aunque se llevó un susto en la recta final de etapa.

El esloveno explicó sus sensaciones tras el accidente: "Hoy ha habido un accidente justo delante de mí. Más o menos, siempre compito de la misma manera. Intento mantenerme en mi burbuja, siempre miro qué está pasando a pocos metros cerca de mí... intento que no me invadan, es un accidente que puede suceder en el frente, en la parte de atrás... quiero seguir mi filosofía, quedarme seguro en esta burbuja de aire e intentar no hacer errores".

Sobre la etapa de este miércoles, Pogacar ha sido claro con lo que buscaba: "Hoy sabía que con el viento era más complicado ayudar a mis compañeros. Intenté cubrirlos, pero en los kilómetros finales no tenía piernas para correr por la etapa. Espero que los accidentados estén bien".