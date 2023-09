El Barça, a revalidar la Supercopa para reivindicarse

Los azulgranas disputan a las 12.00 horas la primera semifinal de la Supercopa ante el Parlem Calafell En anfitrión Reus Deportiu y el Deportivo Liceo lucharán a las 16.00 horas por el segundo billete para la final

Los tan temidos recortes económico han afectado de lleno a un hockey patines azulgrana que ha visto marchar a finales de la pasada temporada a Hélder Nunes y en el que peligran para el próximo verano Joao Rodrigues y un Pau Bargalló que podría manejar una oferta mareante de la nueva 'meca' de este deporte, Portugal.

En esta tesitura y con el argentino Matías Pascual aún fuera de combate por la fractura de tibia y peroné que sufrió en el Mundial en una recuperación que se complicó bastante, el Barça viene de ceder la Lliga Catalana a manos del Noia Freixenet tras dejarse remontar un 2-0 en los últimos 11 minutos (2-3) y confía en acabar con las dudas revalidando el título de campeón de la Supercopa de España.

Un problema añadido para las huestes azulgranas será la ausencia del portero Sergio Fernández, sancionado cuatro partidos en competiciones de la RFEF (tampoco estaría en una hipotética final ni en las dos o tres primeras jornadas de la OK Liga). Por tanto, la portería será para Carles Grau y se vestirá el joven arquero del filial Adrián Galán.

El Pavelló Olímpic de Reus acoge el torneo que abre tradicionalmente el curso a nivel español y el vigente campeón Barça (también lo es de la OK Liga y de la Copa del Rey) disputa este sábado la primera semifinal a las 12.00 horas ante el Parlem Calafell, ganador de la Lliga Catalana en 2022 (los blaugranas no la disputaron al coincidir con el Mundial y no disponer apenas de jugadores) y tercero en la fase regular de la pasada OK Liga.

A las 16.00 horas se medirán en la segunda semifinal el anfitrión Reus Deportiu Virginias (cuarto en el pasado torneo liguero) y el Deportivo Liceo, actual subcampeón liguero. La final de la Supercopa la disputarán los ganadores el domingo a las 12.30 horas.

Edu Castro no se fía en absoluto del Parlem Calafell | JAVI FERRÁNDIZ

"Esperamos conseguir el acceso a la final y que sea más satisfactoria que la semana pasada en la Lliga Catalana, pero para eso hay que superar antes a un rival durísimo como el Calafell, que se ha reforzado muy bien con jugadores experimentados y también con un cedido nuestro (Joan Pascual)", explicó Edu Castro.

"Para nosotros sólo existe el primer día. Es un tópico pero es la realidad. Tenemos que hacer el mejor partido posible, ser nosotros mismos y hacer un juego alegre y vistoso que nos sirva para conseguir la victoria", añadió el entrenador barcelonista.

Por su parte, Carles Grau afronta con seguridad el reto de ser el único portero del primer equipo en la Supercopa y avisa de las ganas que tiene el equipo de alzar este título. "Después de no ganar la final de la Liga Catalana, estamos deseando ganar y poder estar en una nueva final. Esperamos un equipo cerrado que querrá tener su oportunidad al contragolpe. Será clave adelantarnos para abrirlos más y prevemos una semifinal muy complicada contra un equipo que lleva años haciendo las cosas muy bien", indicó el ex del Deportivo Liceo.