¡El Barça, campeón de la OK Liga!

El equipo azulgrana goleó al Liceo en un partido más igualado y se proclamó campeón ganando los tres primeros partidos de la final Pau Bargalló con un 'hat trick' fue el mejor del partido

El Barça es el nuevo campeón de la OK Liga. Lo consiguió por la vía rápida tras ganar los tres primeros partidos al Liceo, el último por 6-3. Los azulgranas levantan el títulos después de una Liga impecable donde no ha perdido un solo partido y tan solo ha empatado en dos ocasiones. De esta manera, el equipo reivindica su supremacía una vez más en el hockey español.

FICHA TÉCNICA Final OK Liga LIC x ________________ x FCB ALINEACIONES Liceo Martí Serra, Àlex Rodríguez, César Carballeira, Dava Torres y Bruno Di Benedetto -cinco inicial- Pol Manrubia, Ciocale, Dava Torres, Sito Ricart Barça Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Pau Bargalló, Joao Rodrígues y Helder Nunes -cinco inicial- Sergi Panadero, Marc Grau, Sergi Llorca Goles -0 Di Benedetto (3’); 1-1 Joao Rodrigues (7’); 1.2 Bargalló (15’); 2-2 Di Benedetto (16’); 3-2 Di benedetto (33'), 3-3 Bargalló (38'); 3-4 Bargalló (45'); 5-3 Joao Rodrigues (49'); 6-3 Marc Grau (49') Árbitros Miguel Díaz y David Campos. Expulsaron a

El partido arrancó con un ritmo alto y el Barça algo desordenado, lo que aprovechó el Liceo para adelantarse en el marcador en el minuto 3. Habían conseguido el primer objetivo que era adelantarse en el marcador pronto, algo que no habían logrado en los dos partidos anteriores de la final.

Pero poco a poco los azulgranas empezaron a entonarse. Sin nervios, con paciencia, y fue así como lograron empatar el duelo tan solo cuatro minutos después gracias a una diana de Joao Rodrigues aprovechando un auténtico regalo de Pau Bargalló cediéndole la bola desde detrás de la portería.

El Barça remonta el 1-0

Pero quedaba un mundo por delante y mucho trabajo por hacer. El Barça puso un punto de pausa al partido para no desviarse del plan de juego previsto por Edu Castro y en el minuto 15 con un auténtico cañonazo Pau Bargalló adelantaba a los suyos certificando su voracidad goleadora ya que en todos los partidos del play off ha visto portería.

Pero la alegría azulgrana solos duró un minuto cuando de nuevo Bruno di Benedetto superó a Sergi Fernández tras una buena asistencia de Manrubia. Las tablas volvían en el marcador y en la pista empezaba a tensionarse el duelo.

Con el 2-2 y tras dos buenas intervenciones de Sergi Fernández y Martí Serra en ambas porterías se llegó al escanso.

El Liceo de nuevo por delante tras el descanso

En la segunda mitad el Liceo saló a la pista a por todas, obligado por las circunstancias. Solo la victoria valía a los de Juan Corpa así que buscaron una y otra vez la manera de superar la trabajadad defensa azulgrana. Y de nuevo el peligroso Nruno di benedetto encontró el camino al gol para poner otra vez al cuadro local por delante para alegría de una grada un tanto fría hasta ese momento.

Hélder Nunes jugó su último patido como azulgrana | FCB

El Barça podría haber empatado de nuevo unos segundos después tras el penalty que lanzó Helder Nunes pero que Serra desvarató con una doble parada. Pese a que los azulgranas iban por debajo en el marcador no mostraban ese juego eléctrico al que nos tienen acostumbrados.

Con la décima falta del Barça, Alex Rodríguez buscó el tiro directo pero Sergi Fernández, muy atento, paró el disparo evitando que los liceístas se escaparan en el marcador.

Vuelta a empezar

Inmediatamente llegó la décima falta del Liceo y esta vez Pau Bargalló con una ejecución de maestro con un suave toque final por encima del portero definió superando a Martí Serra. ¡Qué calidad tiene este jugador!

Quedaban 12 minutos para que el título duera una realidad y el equipo azulgrana siguió con este hockey más de pizarra, de posesión, para evitar los peligrosos contraataques del Liceo, pero Juan Corpa parecía que había dado las mismas instrucciones a los suyos, así que el partido se convirtió en una especie de partida de ajedrez donde se buscaban pases determinantes pero sin arriesgar más de lo necesario.

Pese a lo mucho que había en juego el partido estaba frío. El Baça tiró de paciencia, apurando sus posesións y fue a falta de cinco minutos para el final cuando Pau Bargalló de nuevo subió el 3-4 en el marcador.

A partir de ahí el Barça se dedicó a gestionar la ventaja lo mejor posible, evitando cualquier error que pudiera convertirse en ocasión de gol para el Liceo. El Liceo se arriesgó a jugar sin portero y Joao Rodrigues cerró la goleada con el quinto aprovechando la portería vacía tras una jugada polémica por una posible falta anterior.

Tángana al final

Pero el gol subió en el marcador y el Barçatenía el título en el bolsillo. Tras las protestas el Liceo se quedó con tres jugadores y aprovechando la inferioridad numérica Marc Garo subió el sexto en el marcador a falta de siete segundos para el final. Por desgracia los nervios saltaron por los aires y hubo una tángana entre los jugadores, que llegaron a las manos. Demasiada tensión acumulada.

La trifulca acabó con tarjeta roja para Manrubia, para Sergi Fernández y para Pau Bargalló. Una pena que una final acabe con esta imagen, pero finalmente los azulgranas pudieron celebrar el título.