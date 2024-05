Pepe, en la cuerda floja

Pepe tenía la puerta completamente abierta en el Oporto. Hasta hace muy poco, el ex del Real Madrid era dueño de su destino y todo apuntaba a que seguiría una temporada más en el Estádio do Dragão. Por lo menos, hasta los 42 años. Pero con la llegada de Villas-Boas a la presidencia, las cosas han cambiado. De este modo, el central de 41 años ha pasado de poder decidir su futuro a, quizás, tener que buscar equipo en un mes para seguir con su carrera deportiva.

André Villas-Boas ganó las elecciones a la presidencia del Oporto a finales del mes de abril. Pinto da Costa, presidente del club hasta entonces, ponía fin a 42 años de mandato, cerrando una etapa histórica -y muy larga- en el club. Ahora, el que podría poner fin a su extensa aventura en el equipo luso, es el ex defensor del Real Madrid.

REJUVENECER LA PLANTILLA

Villas-Boas quiere hacer las cosas distintas a Pinto da Costa, y esto puede llevarse por delante a Pepe. Mientras el nuevo presidente pretende rejuvenecer la plantilla, Pinto da Costa quería convencer al defensa, para que siguiera otra temporada más en el equipo. De hecho, la renovación la paralizaron las elecciones, porque así lo quiso el jugador y porque la continuidad de Da Costa como presidente y la de Sergio Conceiçao en el banquillo no estaban aseguradas.

Pepe, amonestado durante el partido de Champions League contra el Arsenal / EFE

El propio Da Costa habló sobre su continuidad antes de que Villas-Boas ganara las elecciones: “Pepe es un jugador muy útil, tiene contrato firmado conmigo por un año más, pero me pidió hacerlo después de las elecciones. Pero ya tengo un contrato firmado con él”, explicó.

El internacional portugués termina contrato este verano, el próximo 30 de junio, y a sus 41 años el escenario ha cambiado radicalmente. En cuestión de meses, podría pasar de seguir en uno de los clubes más importantes de Portugal a tener que buscar equipo para seguir con su carrera profesional, si no toma la decisión de colgar definitivamente las botas.

FUERA DE LA EUROCOPA

Otro 'pero' a su continuidad es su estado físico, aunque Roberto Martínez le ha tendido una mano en este sentido. A sus 41 años y lesionado en este momento, el técnico español no ha querido prescindir de Pepe para la Eurocopa. El seleccionador de Portugal dio la lista este martes al mediodía y decidió incluirlo; no haber estado en Alemania habría sido un golpe muy duro para el ex del Madrid.

Pepe estará en la Eurocopa con Portugal / EFE

De salir del club como agente libre en junio, Pepe pondría fin a seis temporadas en las que ha sido una de las piezas clave del equipo. Este curso ha sido imprescindible para Sergio Conceiçao, jugando 34 partidos (2.995 minutos) en los que ha marcado tres goles y ha repartido dos asistencias. ¿Su papel en la Eurocopa puede hacer cambiar de opinión a Villas-Boas?