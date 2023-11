Jon Rahm no participará en la novedosa liga virtual de golf (TGL)

El golfista español no puede ofrecer "el compromiso" que requiere esta nueva competición, que cuenta con el beneplácito de jugadores de élite como Tiger Woods o Rory McIlroy El actual número tres de la clasificación mundial lo ha anunciado a través de sus redes sociales

El español Jon Rahm, actual número tres de la clasificación mundial, no participará en el novedoso TMRW Golf League (TGL), liga de golf virtual, que empezará el próximo enero, al señalar que no puede ofrecer "el compromiso" que requiere esta competición.

"Me entristece confirmar que no participaré en la primera temporada de TGL. Si bien sigo pensando que es una gran oportunidad, en este momento requeriría un nivel de compromiso que no puedo ofrecer. ¡Mucha suerte a todos los involucrados y que gane el mejor equipo!", afirma Rahm en su cuenta oficial de la red social X (anterior twitter).

La TGL, que cuenta con el beneplácito de jugadores de élite como Tiger Woods o Rory McIlroy, actual número 2 mundial, Collin Morikawa o Justin Thomas, empezará el próximo 9 de enero, y contempla una temporada regular con 15 partidos clasificatorios para una gran final que enfrentará a los dos mejores equipos, al mejor de tres partidos.

El formato

Se trata de una liga virtual de golf, en la que participan seis equipos, cada uno de ellos con tres jugadores (son cuatro, pero uno descansa cada semana). Se jugará en un estadio, el SoFi Center (Palm Beach State College, Florida) con presencia de público, y cada jugador tirará a una gran pantalla con simulación, que recogerá el supuesto recorrido de la bola.

El formato de los partidos contempla 15 hoyos, nueve de ellos a 'golpe alterno' (tres contra tres) y seis individuales a 'uno contra uno' disputando cada jugador dos. Se concederá un punto por hoyo ganado y ninguno por empatado. Cada equipo ganará 2 unidades por triunfo final.

Los cuatro mejores de los seis equipos pasarán a la disputa de unos 'playoff', con semifinales a eliminación directa. Los ganadores jugarán la final.