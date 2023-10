Álvaro Quirós se sube al carro de favoritos en el Qatar Masters

El golfista gaditano firmó una segunda vuelta de 66 golpes para meterse en la zona alta del torneo del DP World Tour Sin poder completarse la segunda jornada por falta de luz, lidera el sudafricano Thomas Aiken, que jugó los 36 hoyos, con Santi Tarrio, en el primer puesto con media vuelta aún por jugar este sábado, a primera hora

El Qatar Masters, torneo del DP World Tour, no pudo completar la segunda jornada por falta de luz, arrastrando el juego del primer día que se tuvo que interrumpir debido a las fuertes tormentas.

Aunque en ese maratón de golf en el emirato, uno de los que sacó mayor partido fue el gaditano Álvaro Quirós, que gracias a una vuelta de 66 golpes (-6) se metió entre los mejores, a la espera de poder luchar por el título el fin de semana.

El español Álvaro Quirós, que ganó este evento en 2009, firmó siete birdies y dos bogeys en 27 hoyos, lo que obligó a muchos jugadores a ponerse al día por la mañana tras las malas condiciones meteorológicas del jueves.

Feliz por pasar el corte

El siete veces ganador del DP World Tour admitió que estaba feliz de pasar el corte después de haber luchado por mantener la forma hasta ahora en 2023. "Para ser honesto, es un campo de golf que me gusta, probablemente el que más me gusta en Medio Oriente", dijo. "He ganado la final de la Race to Dubai, el Dubai Desert Classic, pero éste torneo siempre fue mi favorito".

"Estoy muy contento de poder decir que he hecho otro corte. Sigo trabajando muy duro y el campo de prácticas se ve mejor, pero en el campo ni siquiera está cerca del nivel que estoy mostrando en el campo de prácticas", comentó. "A veces es muy frustrante, la mayoría de las veces es muy frustrante, pero estos dos días me han recompensado un poco".

El español Santi Tarrio ocupa la primera posición de manera provisional, ya que solo pudo completar 12 hoyos de la segunda jornada, para un total de -10, donde comparte ese honor junto al sudafricano Aiken, el único que logró acabar y el australiano Dani Hillier.