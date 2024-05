Portu: "Aunque seas pequeño, puedes luchar contra los más grandes"

El Girona más histórico ya puede celebrar que jugará la próxima edición de la Champions League por primera vez en su historia. El equipo de Michel pasó por encima del FC Barcelona para asegurar su billete de Liga de Campeones la próxima temporada, un hito histórico que se recordará durante mucho tiempo en el club.

El equipo completó una remontada de ensueño contra el FC Barcelona en Montilivi. El estadio celebró por todo lo alto la victoria contra los azulgranas, que catapulta al equipo a la segunda posición del campeonato liguero.

Portu, que entró en la segunda parte para revolucionar el partido, atendió a las preguntas protocolarias tras terminar el partido: "Mi último año me tocó vivir la otra cara de la moneda, que es descender a Segunda División. Me sentí uno de los máximos responsables, no di lo mejor de mí. Yo quería a este club, al final descendimos... Ha sido una espinita que siempre he tenido clavada. Para mí es increíble ahora mismo vivir esto, mirarte la camiseta, ver que toda esta gente va a disfrutar de la Champions... antes no se podía ni pensar en vivir esto. A nivel personal me quito un poco la espinita", explicó.

El delantero se mostró agradecido con su equipo en estos momentos tan importantes: "No hay nada más bonito que escribir tu nombre en la historia de un club, un club que quieres, que te apoyan, que te respetan. Me acuerdo de toda la gente que trabaja en este equipo, no hay nada más bonito que ver tu trabajo recompensado. Aquí en este club lo hacen de maravilla".

Preguntado por cómo han conseguido el éxito esta temporada, Portu ha sido claro: "La palabra que define este equipo es familia. Se ha demostrado que aunque seas pequeño puedes luchar contra los más grandes. Desde que llegué, la mentalidad siempre ha sido de poder llegar lo más arriba posible a pesar de que pareciese imposible".