El 1x1 del Alavés - Girona

El Girona se quedó con la miel en los labios. Tenía la victoria en su mano, pero un tanto en el descuento de Guridi tiró por tierra todo el esfuerzo. El cuadro de Míchel tuvo ocasiones para aburrir, pero falló y el Alavés no perdonó.

Titulares

Gazzaniga (5): Mejorado. Capaz de lo mejor y de lo peor. En la primera mitad, sacó un par de remates de Iván López y Vicente y, después, salió a por uvas en una jugada que pudo costar caro. En la segunda, el Alavés tampoco apretó demasiado.

Arnau Martínez (6): Insistente. Fue claramente de menos a más. En el primer tiempo, todas las acciones de peligro del Alavés vinieron por su banda. Con el paso de los minutos ganó peso en el partido y Míchel ya no pudo cambiarlo.

Eric Garcia (8): Káiser. Partidazo en mayúsculas del central de Martorell. Ya no solo por el tanto de cabeza que abría el camino del triunfo, sino que fue el gran mariscal de la zaga. Muy seguro en el uno contra uno e imperial por arriba.

Blind (6): Polivalente. Seguridad por bandera. El neerlandés, tanto de central como de lateral, ofreció un gran rendimiento. Siempre ofrece grandes prestaciones y difícilmente se equivoca. Le comieron la tostada en el 2-2.

Miguel Gutiérrez (5): Lesionado. El lateral madrileño volvió a ser una solución en el centro del campo metiéndose por dentro. Clave dándole todo el espacio del mundo a Savio para desequilibrar. Protagonizó la nota negativa del partido, una lesión que veremos si reviste gravedad.

Yangel Herrera (6): Goleador. Tuvo que hacer de Aleix y, aunque le costó algo más, terminó el duelo con buena nota. Eso sí, demostró que uno de sus fuertes, más que quedarse aguardando su área, es pisar área rival. Lo hizo en alguna ocasión y fruto de ello llegó el 1-2, con un auténtico golazo por toda la escuadra.

Iván Martín (5): Fallón. Sin Aleix García, le tocó pensar algo más en aguantar su posición que en otros partidos. Tuvo un par de pérdidas en construcción que a punto estuvieron de costar caro. Aun así, jugador fundamental en este equipo por su capacidad para aguantar el balón y mover al equipo.

Tsygankov (5): Discreto. Menos protagonista que en otros encuentros, casi todo el juego ofensivo del equipo cayó por el costado de Savio. Aun así, importante su aportación dando el pase a Dovbyk para que el ucraniano asistiera a Yangel.

Portu (6): Cabezón. A corazón no le va a ganar nadie. Se tiró la hora que jugó tirando desmarques en profundidad que sus compañeros no terminaron de ver. Tuvo una ocasión clara tras un pase en profundidad de Arnau Martínez, pero no atinó en el remate.

Savio (9): Terremoto. Es un quebradero de cabeza para cualquier defensa. Aunque estuvo fallón en dos uno contra uno tremendamente claros que hubieran servido para 'matar' el partido mucho antes, el brasileño le dio un desequilibrio tremendo al equipo.

Dovbyk (8): Goleador total. No marcó, pero eso dio igual. Es algo más que un '9' puro y volvió a evidenciarlo. Le dio una asistencia de lujo a Savio tras un poderoso juego de espaldas y remató su faceta asistente con un pase de gol de muchísimos quilates. Un taconazo espectacular para que Yangel la pusiera en la escuadra.

Suplentes

Juanpe (5): Salió por Miguel Gutiérrez para contener al Alavés, pero poco pudo hacer en el 2-2.

Couto (4): Se preocupó más por pelearse con todos que por hacer su juego. Poco protagonista.

Pablo Torre (4): No hizo nada en los más de 20 minutos que estuvo sobre el verde. Intrascendente.

Aleix García (5): Entró para dar más juego al equipo y evitar que el Alavés se metiera de lleno en el partido y no lo consiguió.

Valery (s.c.): No le dio tiempo a jugar.