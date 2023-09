El Girona arrasa al Mallorca y se coloca líder provisional

Los de Míchel remontaron un 0-1 en otra primera mitad de película Los bermellones maquillaron el resultado en la recta final por mediación de Abdón Prats

El Girona continúa enamorando, y no es algo subjetivo, sólo hace falta verle jugar. De momento, con la goleada de esta tarde al Mallorca (5-3), los de Míchel se sitúan líderes provisionales de Primera, ahí es nada, después de seis jornadas, encadenan cinco triunfos seguidos, y presionan a Barça y Madrid antes de sus encuentros con Celta y Atlético, respectivamente.

Claro que queda mucha liga, claro que a estas alturas todo aún resulta anecdótico, pero para un club, para una ciudad, que 16 años atrás malvivía en Segunda B, lo que se vive en este inicio de la cuarta temporada de la historia de Primera resulta extraordinariamente grande. Dieciséis años atrás, el 23 de septiembre de 2007, el Girona ganaba a la Villajoyosa por 2-1 en un Montilivi caído a trozos y con menos de 1.000 personas en la grada. Esta tarde el Girona completó otro partidazo que, cuanto menos por unas horas, le valdrá el liderato de Primera. Y esto cabe celebrarlo, por más que los dos últimos goles del Mallorca, con todo ya decidido, maquillasen el resultado.

Si la primera mitad del Girona en Granada (0-3) sólo se pudo calificar de obra maestra, la que ejecutó el equipo de Míchel hoy ante el Mallorca aún merece más adjetivos superlativos. Porqué el 4-1 que reflejaba el marcador quizás se quedaba corto ante los méritos de los gerundenses.

Hacía tiempo que no se veía en Montilivi, o más aún, en la liga, un bloque tan valiente, ambicioso y hambriento como este. Se encontró con un 0-1 de salida, gracias a un penalti por manos de Tsygankov a los tres minutos de juego que transformó Muriqi, pero eso sólo sirvió para despertar a la bestia. Antes del gol del empate, de David López, los locales encerraron al Mallorca.

Fue un asedio constante, al que se le resistía el premio del gol. Con el empate el Mallorca ya no se sintió tan cómodo con su plan de partido. Y los de Míchel, por su parte, empujados por una afición encandilada, no tuvieron piedad del rival. Simplemente lo arrasaron por tierra, mar y aire, con dos puñales en las bandas com Savinho, otra vez de fantasia, o Yan Couto, y estiletes preparados para ir metiendo goles uno tras otro.

Vamos por partes. Con el Girona volcado ya con el partido igualado, un penalti que González Fuertes revisó en el VAR por manos de Samu Costa permitió a Dovbyk poner a los suyos por delante, con suspense, porque el balón dió en el palo y entró. El ciclón ya no tuvo fin: una jugada de dibujos animados de Savinho ante Maffeo sirvió a Iván Martín el 3-1, y poco después Yangel convertía el cuarto con un remate cruzado lejos del alcance de Rajkovic. Un baño.

Otros hubieran tenido suficiente. Este Girona, no. El Mallorca introdujo a Amath en busca de algo que cambiara el guión del partido. No lo encontró. Mientras, los locales seguían a lo suyo. Montilivi hacía la ola y Savinho aparecía de nuevo para marcar el quinto. Sin aparcar la ambición Míchel se pudo permitir el lujo de empezar a reservar jugadores.

El miércoles toca viajar a Villarreal antes de que el próximo sábado llegue el Real Madrid a Montilivi. Tsygankov, Dovbyk, Eric García, con aproximadamente una hora en sus botas, dejaron su lugar a Portu, Stuani, que falló el sexto después de una asistencia angelical de Savinho, y Juanpe.

Más tarde también tuvieron su oportunidad Pablo Torre y Valery, reemplazando un ovacionado Savinho y Yangel. El Mallorca, a dos minutos del final y en el añadido, recortó distancias con dos goles de Abdón. Una anécdota, a esas alturas. Sólo quedó dejar pasar los minutos, ante el delirio de Montilivi, que ya sueña con jugarse el liderato en solitario ante el Madrid el próximo sábado.