Festival del Girona en Granada

Los de Míchel suman los tres puntos en Los Cármenes en un partido espectacular que se complicó en la segunda parte Couto certificó la victoria del Girona después de que el Granada pusiese emoción al 0-3 de la media parte

Ganar un partido a Primera nunca es fácil. Por mucho que se roce la perfección durante muchos minutos y haya una sensación de superioridad tan insultante como la del Girona ayer en Granada. Los rojiblancos dieron un recital de juego y efectividad en Los Cármenes para llevarse los tres puntos en un partido que estuvo a punto de enturbiarse en la segunda parte cuando los andaluces cuestionaron el 0-3 con el que se había llegado a la media parte gracias a los goles de Tsygankov, Savinho -qué gran partido el suyo- y David López. Couto, a dos minutos para el final, acabó con la desazón para certificar una victoria que mantiene el Girona en una nube y convierte el inicio de curso no en bueno, sino en estratosférico.

Ver las prestaciones del equipo después del parón de selecciones generaba alguna duda, sobre todo por ver si el equipo sería capaz de mantener la excelencia ofrecida durante las primeras cuatro jornadas de Liga. El desgaste de los partidos internacionales hizo que Yangel Herrera empezara desde el banquillo y Míchel se decantara por avanzar a David López y hacer debutar a Eric García de titular.

También salió de entrada Dovbyk por primera vez, en el lugar de Stuani. La necesidad del Granada y tantos días sin competir del Girona hacían que nadie las tuviera todas ayer en Los Cármenes. Tocaba hacer un ejercicio de concentración máxima y vigilar sobre todo los primeros minutos para evitar que el partido se pusiera cuesta arriba enseguida.

La puesta en escena del Girona fue correcta. Rápidamente se hizo con la pelota sin dejar que el Granada la oliese. Con David López en medio del campo en ataque e incrustado en el eje, en defensa, los de Míchel combinaban con comodidad llegando con peligro al área de Raúl Fernández. Un par de aproximaciones del Granada, con susto incluido de Gazzaniga, dieron paso al recital gerundense.

La lluvia de goles empezaría antes de la media hora cuando Tsygankov recibió de Savinho en el vértice derecho del área, recortó y clavó, con una sangre fría increíble, la pelota a la escuadra. Un gol de traca y pañuelo que abría el grifo. Savinho podía correr y estaba cómodo con espacios detrás la espalda de los centrales. Así, después de una recuperación de Aleix Garcia, el brasileño condujo la pelota hasta la frontal antes de clavarla a la otra escuadra de Raúl Fernández. Había que frotarse los ojos. Con poco más de media hora, el Girona ganaba 0-2 con todo merecimiento. Aun así, no tenía bastante. David López se apuntaría a la fiesta al culminar una acción de estrategia iniciada por Aleix García y continuada por Dovbyk.

La superioridad del Girona era insultante. Si bien, Uzuni había perdonado el 1-2, la realidad es que los de Míchel abrumaban a los andaluces con un ejercicio redondo de posesión y efectividad. Incluso aún antes de la media parte, Tsygankov, en una jugada individual, perdonó el cuarto que habría dejado, si no lo estaba ya, el partido visto para sentencia. El Girona se iba a los vestuarios con un 0-3 tan impensable como merecido que hacía que algunos aficionados locales ya tuvieran suficiente y se fueran a casa a dormir.

El partido estaba más que encarado, pero un gol del Granada podía meter los andaluces en el partido y Míchel lo quería evitar. A punto estuvo de hacerlo en la primera acción de la reanudación, en la que Gazzaniga salvó el remate de Uzuni en fuera de juego. El técnico madrileño salió del banquillo para reñir sus hombres. No se valía bajar la guardia. A los cuatro minutos, el Granada otra vez pondría el miedo en el cuerpo en el Girona en una acción en la que el fuera de juego volvería a invalidar una acción de peligro local que acabaría en el larguero.

No había entrado bien el Girona a la segunda parte, que veía como el partido se convertía en un intercambio de veces que no le interesaba. El Granada lo tenía todo perdido y había salido con una intensidad suicida a buscar el gol. Esto también dejaba espacios para que los rojiblancos llegaran con peligro y Dovbyk, en un contragolpe, estuvo a punto de hacer el cuarto después de un centro de Couto. No había tregua y el Girona se volvería a salvar gracias a una intervención de Gazzaniga a Uzuni.

Hacía falta recuperar la pausa y el control de un partido que se estaba enloquecido, y esto no le convenía al Girona. Se estaba jugando con fuego y el Granada encontraría el premio en la insistencia en un córner peinado por Ignasi Miquel que Uzuni enviaría al fondo de la red para abrir un poco el partido. Míchel miraría de parar la reacción local haciendo entrar en el campo a Portu, primero, y después a Stuani y a Yangel Herrera. La posesión de la pelota se equilibraría y volverían las ocasiones al área del Granada. Así, Stuani perdonaría dos ocasiones consecutivas en las que Raúl Fernández le ganaría la partida incomprensiblemente.

A punto estuvo el Girona de pagar las ocasiones perdonadas por Stuani, porque el Granada lanzado al ataque encontró el segundo gol en un cabezazo de Boyé. El sufrimiento no duraría mucho porque la conexión brasileña Savinho-Couto acabaría con gol del lateral con la izquierda. La celebración lo decía todo. Ahora sí, la victoria no se escapaba.