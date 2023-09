Míchel: "Ser primeros sería bonito, pero anecdótico"

El técnico del Girona valoró antes de recibir al Mallorca que con 13 puntos de 15 posibles, aún no ha conseguido "nada y falta mucho" Míchel dijo que está "muy contento del rendimiento" y "convencido" de que el equipo hará "una gran temporada"

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, reconoció este viernes en rueda de prensa que su equipo, tercero en LaLiga EA Sports con 13 puntos de 15 posibles, aún no ha conseguido "nada y falta mucho" por el final de la temporada, cuando debe mirarse la clasificación.

"Después de seis jornadas no tiene ningún sentido. Si al final de esta jornada somos primeros será muy bonito, pero no dejará de ser una anécdota. Para la foto estaría muy bien, pero no significaría nada", añadió el técnico del Girona en la víspera del partido ante el Mallorca en Montilivi.

Míchel dijo que está "muy contento del rendimiento" y "convencido" de que el equipo hará "una gran temporada", pero recalcó que "los objetivos están claros" y que "el primero y el más importante" es alcanzar los 42 puntos para lograr la continuidad en Primera.

El entrenador madrileño también señaló que el partido contra el Mallorca será "muy complicado" y recordó que el conjunto balear ha vendido a Kang-in Lee por mucho dinero y ha hecho "un equipazo". y añadió: "Si pensamos que el partido es fácil perderemos seguro", dijo.

Asimismo, apuntó que espera un Girona "al 100% y con agresividad" y que para ganar hay que imponer un ritmo de partido "muy, muy alto" y hacer una gran presión tras pérdida ante un equipo "muy completo" que está "tranquilo sin la pelota" y que tiene mucho potencial en el juego aéreo.

Míchel también afirmó que el triunfo en Granada (2-4) debe servir para mantener "la mentalidad" durante los 90 minutos, ya que el equipo se complicó tras una primera parte excelente (0-3): "Cualquier rival te puede ganar si tú no estás en tu mejor versión".