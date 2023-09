Pablo Maffeo, del Girona para siempre

El lateral catalán, que estuvo cuatro temporadas en el Girona, volverá mañana a Montilivi con la camiseta del Mallorca El año pasado se perdió el partido en el feudo gironí

Hablar de Pablo Maffeo, en Montilivi, es sinónimo de buenos momentos. El lateral catalán, que mañana volverá al estadio vestido con la camiseta del Mallorca, es uno de los nombres propios de los mejores años de vida del Girona. Maffeo estuvo cuatro temporadas, en Montilivi: de la 2015-16 a la 2017-18 y la 2019-20.

Del debut, un 7/2/16 contra el Nàstic a Montilivi (1-1), a su último partido, aquella final del play-off contra el Elche del 23/8/20 (0-1). Ya había tenido uno, de despedida, el 12/5/18, cuando arrancó a llorar al ser sustituido. Sabía que el curso siguiente no volvía a Girona. El día del Elche, por supuesto, también dejó caer las lágrimas.

«Tenía claro que quería jugar aquí, fuera en Primera o en Segunda. Ha sido una decisión muy fácil, he vuelto donde fui feliz», explicaba el barcelonés el junio del 2019. Maffeo fue uno de los reclamos para compensar la pérdida de categoría del Girona, que afrontaba traumatizado, el primer año en Segunda después del descenso. Por aquel entonces, el vínculo sentimental entre Maffeo y el club ya era muy visible. La primera vez que pisó el césped de Montilivi fue en enero de 2016, en la primera de las cesiones del Manchester City, que lo volvería a ceder el curso siguiente. La primera media temporada fue de reconocimiento y la segunda ya fue provechosa porque el equipo de Pablo Machín conseguiría el tan deseado ascenso a Primera con Maffeo como uno de los protagonistas. Titular indiscutible al carril derecho, sumaría un tercer curso consecutivo, esta vez en la élite, donde también tendría un peso importante.

Malos momentos

Antes de los buenos momentos, Maffeo también pasó tiempos por dificultades antes de hacerse un nombre en Montilivi. «En mi primer año en Girona no jugué prácticamente nada. Machín no me conocía, nunca había jugado en el fútbol profesional y como se dice en el fútbol, tuve la suerte que en un partido te ponen porque hay un lesionado o un sancionado. Lo hice bien y desde entonces Machín empezó a contar conmigo», explicaba el futbolista en una entrevista a Marca, años después.

Maffeo, de hecho, podría haber entrado de lleno en la historia del Girona, porque fue el autor del gol en Tarragona, una semana antes del ascenso, con que los hombres del técnico soriano se adelantaron en el marcador. Después, el Nàstic remontaría y el hito se aplazó una semana.

Pablo Maffeo, a quién Míchel entrenó en la Huesca, el año pasado se perdió el partido de Montilivi. Pero mañana no se escapará de los aplausos más que merecidos de un estadio que lo recuerda.