Dovbyk se apunta a la fiesta

Girona entera tembló instantes antes del choque ante la Real Sociedad en Montilivi. Y es que en un partido que se presentaba clave para las aspiraciones al título liguero, Míchel no podría tener a su disposición a su jugador más diferencial.

Discreto, frío, trabajador... y goleador. Sí, nos referimos a Artem Dovbyk, máximo goleador del equipo y de LaLiga con 14 goles, empatado con Jude Bellingham y Borja Mayoral.

UN GOLPE INESPERADO

La noche ya empezaba mal. Míchel, que sonreía porque había recuperado a Eric Garcia y Juanpe, se llevaría un varapalo justo antes de que el balón empezara a rodar. Artem Dovbyk era baja de última hora por unas molestias en la rodilla que le obligarían a presenciar el partido desde la grada. Y saldría Portu en su lugar.

Artem Dovbyk, celebrando un gol con Yan Couto / EFE

Y claro, con la 'final' del Bernabéu en el horizonte, saltaban las alarmas en el Girona. Y no solo por no poder contar con su máximo artillero, sino por no tener a un delantero que podría hacer serios destrozos a la defensa blanca, con Nacho como único central y con el comodín de Dani Carvajal.

PERO MÍCHEL SONRÍE

Aunque en primera instancia se temía lo peor, las pruebas realizadas al ucraniano han demostrado que no presenta ningún diagnóstico grave. Por lo tanto, estará preparado para volver a ser la referencia en ataque en el feudo blanco.

Se han descartado lesiones de menisco, pero el cuerpo médico está ultimando cada detalle para que Dovbyk llegue en óptimas condiciones a la cita. Ahora, el balón está en la cancha de Míchel, que deberá decidir si apostar por él de inicio o 'guardárselo' para más tarde.