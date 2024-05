Alexia y la (pen)última joya de la corona

Alexia Putellas es otra. Ha vuelto, en estas últimas semanas, esa sonrisa a su rostro y también ese aura que la hacen brillar en cada gesto o cada paso que da. Ese carisma, ese 'algo' que muy pocos tienen. Está liberada y vuelve a disfrutar del fútbol, que, al fin y al cabo, es por y para lo que vive.

La Romareda, que proclamó al Barça campeón de la Copa de la Reina -la décima de la historia-, vio a una Alexia feliz. En el campo y en la celebración. Allí, en el mítico estadio de Zaragoza, la capitana se convirtió en la futbolista con más títulos de la historia del club azulgrana, un total de 29, superando los 28 de Melanie Serrano. Ocho Ligas, ocho Copas, cuatro Supercopas, dos Champions y siete Copas de Catalunya. Se dice rápido y quedan seis días para la final de la Champions en San Mamés.

Recibió la capitana el trofeo en el palco, de las manos de la reina Letizia, y bajó al césped con sus compañeras para alzarlo al son del ‘We Are The Champions’, de Queen. Pero no lo levantó ella. Se lo cedió a Sandra Paños, que había disputado su última final de Copa. Y se puso en una esquina, con el resto del equipo, para que el protagonismo fuese para la guardameta.

Mientras todo el equipo rodeaba a Graham para cantarle el 'Sweet Caroline', Alexia -junto a Mapi León- estaba pendiente de los niños, familiares del ‘staff’, en el césped, como los hijos de Rafel Navarro, que se pusieron en medio de la ‘sardana’ de celebración. Una imagen, entrañable, que ya se dio en la fiesta del título de liga. Y también estuvo, la de Mollet, muy unida a Torrejón, a Paños, a Paredes y a Pina -no faltó la imagen de ambas cogiendo la Copa- en la celebración.

Final feliz

Alexia vuelve a ser ella tras una temporada -dos, de hecho- muy complicada. “Estoy muy feliz por ella, por todo lo que ha pasado, la vuelta y la recaída con otra lesión. Ha sido un año difícil, pero llega al momento más importante de la temporada ya muy implicada en el equipo, participando, teniendo minutos significativos, teniendo minutos competitivos muy buenos en cuanto a juego”, decía Jonatan Giráldez después de que la capitana se convirtiese en la jugadora con más títulos de la historia del Barça en Zaragoza. “Desconocía este dato, pero mi más sincera enhorabuena”.

Este hito llega en un gran momento para la capitana, que además acaba de lanzar su Fundación Eleven para ayudar a muchas niñas a través del fútbol. Y su sonrisa no es solo por los resultados y los tres títulos ganados -queda el más difícil, la Champions, y dice que van a ir con todo a por él, a por el cuatro de cuatro-, sino porque también sabe que seguirá en el club, como mínimo, dos años más (con otro opcional), como adelantó SPORT a principios de la semana.

Y así lo dejó caer en la Romareda, en declaraciones para ‘Barça One’: “Tengo a Melanie como una leyenda y significa mucho para mí haberla superado en títulos ganados. Solo me queda agradecer a todos, a la afición, al club, a la gente que decidió que pudiese hacer carrera en el club de mi vida… Espero que no se quede aquí y que sean muchos más”. Y su sonrisa, al pronunciar estas palabras, lo dijo todo. No se entiende al Barça sin Alexia ni a Alexia sin el Barça