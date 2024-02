Míchel: "La afición del Rayo es ejemplar"

Al fútbol español le tocó vivir ayer un episodio verdaderamente surrealista. Lucas Ocampos se preparaba para sacar de banda en una acción del partido entre Rayo y Sevilla, y sin esperarlo siquiera, fue víctima de un obsceno acto en Vallecas.

Un aficionado del conjunto franjirrojo le metió un dedo en el culo al delantero justo cuando iba a volver a poner el balón en juego, y tal y como mostraron las cámaras de DAZN, el argentino no toleró el gesto y acto seguido se giró para recriminarle tal agresión al aficionado.

Ocampos, una vez finalizó el partido, tomó la palabra para denunciar lo que acababa de vivir: "Ojalá que LaLiga lo tome con seriedad como trata el racismo o esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque siempre nos trata con respeto. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que en el día de mañana no vuelva a pasar".

MÍCHEL SE ACUERDA DE SU PASADO

Míchel, estuvo al frente de los banquillos del Rayo durante un par de temporadas, y no dudó en tener buenas palabras hacia el equipo y sus aficionados cuando pasó por los micrófonos de Movistar +: "La afición del Rayo Vallecano es ejemplar. No es un gesto acorde a lo que representan sus aficionados".

"Es un error de un, no sé si llamarlo aficionado del Rayo, que debería ser sancionado, pero no se puede tachar a la afición del Rayo por nada de este estilo", sentenció.