¿Qué pasará a partir de ahora con Dani Alves?

Por el momento no hay una fecha exacta para el juicio Dani Alves continúa en prisión acusado de violación

La sección tercera de la Audiencia de Barcelona ha decidido que Dani Alves siga en prisión provisional hasta que se celebre el juicio tras dar la razón a la defensa del víctima sobre el recurso que presentó hace unos días la defensa del jugador

Cristóbal Martell, abogado del brasileño, argumentó que no existe el riesgo de fuga en el que se basó la magistrada para enviarlo a la cárcel pero su argumentación y las medidas alternativas no han convencido a la magistrada que instruye el caso. ¿Qué pasará a partir de ahora con Alves?

"Va para largo. Tiene dos fases. La primera es la instrucción, donde se determina el delito. Serán distintos jueces, los que instruyan y los que juzguen. No es un tema complejo, pero con mucha suerte para Alves, mínimo un año" explicó Manuel Iglesias Prada en 20 minutos hace unos días.Hasta el momento, seguirá en prisión. "Riesgo de fuga, fuerte capacidad económica, no tiene vínculos con España y es de un país que no tiene acuerdo de extradición como Brasil" decía el jurista en el citado medio que le impediría salir.

De momento Dani Alves continuará en prisión en Brians 2 y luego, si se confirman los hechos, podría ser condenado de cuatro a doce años de cárcel. Habrá que esperar a los siguientes meses para ver como se desarrolla todo.