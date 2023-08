Novedades en el caso Daniel Sancho: Se filtra el último mensaje de Edwin Arrieta

El hijo de Rodolfo Sancho se declaró culpable del crimen El joven chef está en prisión preventiva

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga el 4 de agosto. La Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven tras inculparse del crimen.

El fallecido era un cirujano plástico colombiano de 44 años. Se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año. El español confesó que mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con él. Según explicó, Edwin le tenía amenazado con difundir fotografías íntimas "para hacer temblar la reputación de su familia".

El pasado lunes, Suruchate Hakparn, el subdirector de la policía de Tailandia, más conocido como Big Joke, explicó que la autopsia desveló que el chef degolló a Edwin: "Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", señaló.

Ahora, el programa 'Cuatro al día' ha filtrado el último mensaje que envió Edwin antes de fallecer. Este fue un audio enviado a una persona de su trabajo y se mostraba muy enfadado: "Te llamaba para el tema de la historia clínica. A mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mierda esta que me tiene harto! En mala hora accedí yo a operar a esa paciente".

La periodista ha explicado que una paciente denunció al cirujano por "mala praxis", algo que impactó a su entorno, que lo definen como un "muy buen profesional". Aun así, son varias clientas las que demandaron a Edwin, algo de lo que él no estaba satisfecho: "Él no estaría muy contento con las imágenes que se estaban difundiendo por redes sociales".

Esta podría ser la última persona con la que habló, ya que con su familia lo hizo el día anterior: "Nos contaba que Edwin estaba muy enfadado por estas acusaciones. Hay más audios que no nos han querido pasar. Nos describe un perfil de una persona que se enfada con facilidad sobre este tema, que es comprensible porque están juzgando su profesionalidad", ha informado la reportera.