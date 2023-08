Nuevos detalles de la pelea entre Daniel Sancho y Edwin Arieta: "Se defendió..."

El hijo de Rodolfo Sancho se declaró culpable del crimen El joven está en prisión preventiva

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga el 4 de agosto. La Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven tras inculparse del crimen.

El fallecido era un cirujano plástico colombiano de 44 años. Se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año. El español confesó que mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con él. Según explicó, Edwin le tenía amenazado con difundir fotografías íntimas "para hacer temblar la reputación de su familia".

El pasado lunes, Suruchate Hakparn, el subdirector de la policía de Tailandia, más conocido como Big Joke, explicó que la autopsia desveló que el chef degolló a Edwin: "Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", señaló.

Ahora, Adrián Foncillas ha explicado en Antena 3 que las autoridades tailandesas han asegurado que la pelea fue muy intensa: "Nos ha dicho la policía esta mañana que la pelea entre Sancho y Edwin fue feroz y mucho más prolongada de lo que pensábamos. Nos cuentan que se dieron varios puñetazos y que Arrieta se defendió mordiendo el brazo de Sancho dejándole una herida muy visible", ha comentado.

El periodista ha anunciado que la policía tiene muy claro que Daniel lo tenía planeado: "La autopsia no nos va a decir si hubo cuchillada porque el torso no se ha encontrado, solo contamos con una camiseta rota sin una gota de sangre. La policía dice que de todos modos esto es irrelevante pero para ellos no hay ninguna duda de que fue un crimen premeditado".

Además, Foncillas ha explicado que no interrogarán más a Sancho ni a más testigos, ya que "las pruebas de ADN ya están en Bangkok y que lo único que van a hacer es buscar las partes del cuerpo que faltan, en especial el torso, así como sus pertenencias, sobre todo el móvil y su pasaporte".