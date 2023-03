Unzué revela los secretos de su relación con Maradona y Cruyff

El exportero desvela momentos inéditos en su carrera deportiva en 'Lo de Évole' Unzué sigue firme en su lucha contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) que le diagnosticaron en 2019

Juan Carlos Unzué ha sido de los pocos deportistas que han contado con tantos astros entre sus compañeros en su carrera deportiva. Entrenado por Johan Cruyff y socio de equipo con Maradona, el navarro revela secretos inéditos hasta ahora de ambos en una entrevista en 'Lo de Évole' junto a Andoni Zubizarreta.

Unzué sigue firme en su lucha contra la ELA que le diagnosticaron en 2019. Desde el día en el que supo sobre su enfermedad, el navarro se propuso dar la máxima visualización a su situación con el objetivo de recoger dinero para ayudar en la investigación contra la esclerosis lateral amiotrófica.

En su entrevista en 'Lo de Évole', Unzué ha repasado cómo fue su complicada relación con Johan Cruyff: "En aquel momento sentí que me estaba faltando el respeto. Más tarde entendí que estaba equivocado, que me presionaba porque creía en mi y porque quería sacar mi mejor nivel".

Unzué revela los secretos de su relación con Cruyff y Maradona | LaSexta

El navarro recuerda una situación cómica en la que se enfrentó al holandés en los vestuarios: "Johan anunciaba las alineaciones sin nombrar al portero. Como Andoni (Zubizarreta) era el portero titular, solía dar una charla sobre aspectos tácticos antes de los partidos. Un día, cogí la palabra en vez de Zubizarreta y Johan me recordó que yo no era el titular. Yo le recriminé que no lo sabía debido a que no avisaba sobre qué portero jugaba antes de cada partido".

Sobre Maradona, Unzué recalcó que es una persona muy cercana: "Nos contaba sus experiencias y nos confesaba que nos las explicaba porque sabía que se había equivocado y no quería que nosotros, sus compañeros, lo hiciésemos también".

Estas revelaciones y más se podrán seguir en el programa de 'Lo de Évole' en el que el reportero entrevistará al exportero en su casa junto a Andoni Zubizarreta, Dani Rovira y Olga Viza. El programa se emitirá a las 22:25 horas en laSexta.