La Fundació Barça y la Agrupación de Jugadores participan en un entrenamiento conjunto

Los campeones de Laliga Genuine 2021/22 han celebrado una sesión con un grupo de ex jugadores y ex jugadoras del Barça Antes de Navidad, la Fundació también entrenó conjuntamente con el Femenino B de la entidad azulgrana

La Fundació Barça participó el pasado fin de semana en la segunda fase de LaLiga Genuine, de la cual es el campeón de uno de los grupos. Pocos días después del hito conseguido, la Fundació sigue sumando experiencias con el club. El equipo formado por personas con discapacidad intelectual tuvo la oportunidad de compartir una sesión de entrenamiento ayer miércoles con un grupo de exfutbolistas, miembros de la Agrupación de Jugadores del FC Barcelona.

Poco antes de Navidad, la Fundació también entrenó conjuntamente con el Femenino B de la entidad. Jesús Unzué, entrenador del equipo, asegura que "las sesiones de entrenamiento como esta generan una dinámica muy enriquecedora para los jugadores de nuestro equipo. Además, nos permite conocer a otros miembros de nuestro Club, que llevan el mismo escudo que nosotros. Aprenden, disfrutan y les sirve mucho".

En el entrenamiento de ayer participaron las ex jugadoras Núria Suñé, Esther Torrecilla, Cristina Molina y Cristina Pacheco, y los ex jugadores Jordi Durà, Jordi Aguilar, José M. Martínez y Jordi Ferrón. Precisamente, este último habló a los micrófonos del club. "Cuando se dice que el Barça es más que un club es por cosas como este equipo. Todo el mundo debe tener la oportunidad de disfrutar del fútbol y de vestir la camiseta del Barça. Como padre de un niño con discapacidad intelectual, me gusta ver que la gente como mi hijo puede disfrutar del trabajo en equipo y de ponerse esta camiseta. Esperemos que esta sea la primera de muchas colaboraciones entre la Agrupación y el Fundació Barça".

La sesión de entrenamiento conjunta se produjo bajo la mirada del presidente y el vicepresidente de la Agrupación de Jugadores del Barça, Juan Manuel Asensi y Rafael Zuviria.