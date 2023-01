Juan Carlos Unzué y el Barça, premio espíritu deportivo

Unzué se ha volcado en recaudar fondos para encontrar una cura para la ELA, enfermedad de la que fue diagnosticado en 2020 El partido solidario en el Camp Nou entre Barça y City reunió a más de 90.000 espectadores y recaudó casi 4,5 millones

El fútbol puede ser un vehículo poderoso de las causas sociales. Su impacto global es usado, en ocasiones, como una herramienta para visualizar injusticias sociales o para recaudar fondos para combatir enfermedades. Uno de los exdeportistas más activos en los últimos años ha sido Juan Carlos Unzué, que el verano de 2020 fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unas 4.000 personas en nuestro país y que no tiene cura ni tratamiento.

Desde que se conoció la noticia, el exportero, anunció que terminaba su etapa como entrenador para volcarse en visibilizar la enfermedad y recaudar fondos para que se encuentre un tratamiento eficaz en el futuro.

Una de les acciones más multitudinarias que organizó fue la celebración de un partido solidario entre el Barça y el Manchester City. Una acción que tuvo un gran impacto mediático pero que sobre todo logró reunir a más de 90.000 espectadores en el Camp Nou y una recaudación de casi 4,5 millones de euros. Unzué logró algo histórico con la complicidad de dos de los grandes clubes de Europa. La presencia de Guardiola, así como de exdirectivos del Barça en el City, facilitó que el proyecto saliera adelante y fuera un éxito rotundo.

No ha sido la única acción de Unzué en los últimos tiempos. A pesar de la gravedad de su enfermedad, el extécnico ha decidido mantenerse activo y también es habitualmente comentarista de LaLiga. “Cuando me propusieron ser comentarista de Laliga dije que sí, pero todo lo que me iban a pagar se lo dan a Fundaciones que luchan contra la ELA”, aseguró en DAZN. Y en eso sigue: “Es una enfermedad a la que no llegan ni familias con recursos medios. Como sociedad no podemos permitir que ningún enfermo deje este mundo por ser una carga económica inasumible”.