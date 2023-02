Premio Puskas: El amputado Oleksy competirá con Richarlison y Payet

La FIFA reveló este viernes los tres principales aspirantes al Premio Puskás, trofeo que se concede al autor/a del gol más espectacular del año La ceremonia del The Best FIFA Football Awards se celebrará en París el próximo 27 de febrero de 2023

La FIFA ha revelado la mañana del viernes 10 de febrero a los tres principales aspirantes al Premio Puskás, un trofeo que se concede al autor/a del gol más espectacular del año. Marcin Oleksy, Dimiti Payet y Richarlison son los nombres propios de una ceremonia que se celebrará el próximo lunes 27 de febrero.

Inicialmente, hubieron un total de 11 nominados al premio, aunque de esa lista, los tres finalistas han sido seleccionados por los aficionados que votaron en la web oficial de la FIFA, así como por expertos del jurado. De la lista de 11 finalistas, cada votante eligió su primera (5 puntos), segunda (3 puntos) y tercera opción (1 punto) para el premio.

El polaco es el primer futbolista amputado en estar en la lista de finalistas para el premio de la FIFA al mejor gol del año. El jugador del Warta Poznan anotó, el pasado 6 de noviembre de 2022, un auténtico golazo de chilena. El propio futbolista lo explica: "Mi compañero Dawid [Novak] hizo el pase. Cuando vi que se acercaba al balón, supe que venía hacia mí. Conecté muy limpiamente. Fue puro. Cuando le pegué, seguí el balón con la mirada y vi cómo entraba por la escuadra. Siempre quise marcar un gol bonito. Después del gol, me sentí muy orgulloso. Me puse de pie, saqué pecho. Estaba tan, tan feliz".

A raíz del gol y su viralidad, Robert Lewandowski no dudó en celebrarlo y felicitarle por la hazaña.

El capitán del OM e internacional francés ya cuenta en su colección con auténticos 'golazos'. Este último fue en los cuartos de final de la Conference League ante el PAOK griego, el pasado 7 de abril de 2022. El veterano futbolista de 35 años lo define de forma natural: "Hice la toma de manera informal, como si fuera durante un entrenamiento. Creo que esta sensación de relajación hizo que el movimiento fuera fluido. No podría haberle pegado mejor. Rebotó antes y se colocó perfectamente para un disparo con la zurda. Fue un movimiento difícil, pero lo hice sin presión y creo que marqué porque estaba relajado al lanzar. Lo disfruté porque es un gol que la gente recordará y es un gol importante".

La segunda diana del joven atacante de Brasil frente a Serbia ya fue premiada con el Gol del Torneo en el Mundial de Catar 2022. Richarlison, que a sus 25 años está creciendo futbolísticamente a pasos agigantados, narra que no es la primera vez que anota un tanto así: "Ha sido un gol muy bonito. Ya había marcado uno con el Fluminense y otro parecido con el Everton. Tuve la oportunidad de volver a marcar un gol de tijera y creo que fue uno de los más bonitos de mi carrera, porque fue en el Mundial y en un partido difícil para nosotros."

En caso de conseguir el Puskás, será el tercer año consecutivo que un jugador del Tottenham se lleve el galardón. Erik Lamela (2021) y Heungmin Son (2020) son sus precedentes.

