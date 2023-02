La FIFA anuncia los finalistas del premio 'The Best' a mejor portero

Thibaut Courtois (Real Madrid CF) Emiliano Martínez (Aston Villa FC) Yassine Bounou (Sevilla FC) han sido nominados al premio 'The Best' a mejor portero del año 2022 Los ganadores de los premios 'The Best FIFA Football Awards 2022' se conocerán el lunes 27 de febrero en la ceremonia que tendrá lugar en París

La FIFA ha dado a conocer la lista de tres finalistas del premio 'The Best' a mejor portero del año 2022. La máxima autoridad del fútbol ha desvelado los nominados para ser galardonados como mejor guardameta del año 2022. También han publicado la lista de finalistas para recibir el premio de mejor portera del año del fútbol femenino.

Los nombres de los tres finalistas al premio 'The Best' al Portero de la FIFA son:

Thibaut Courtois (Real Madrid CF)

Emiliano Martínez (Aston Villa FC)

Yassine Bounou (Sevilla FC)

Los nombres de las tres finalistas al premio 'The Best' a la Portera de la FIFA son:

Ann-Katrin Berger (Chelsea FC)

Mary Earps (Manchester United)

Christiane Endler (Olympique Lyon)

Estos galardones se conceden a las figuras más destacadas bajo palos del fútbol tras los votos emitidos por jurados internacionales. Estos se componen de los entrenadores de las selecciones, las capitanas y los capitanes actuales de las selecciones, un periodista especializado que represente a cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com.

Los ganadores de los premios 'The Best FIFA Football Awards 2022' se conocerán el lunes 27 de febrero en la ceremonia que tendrá lugar en la capital francesa.