Torras: "No concibo este proyecto sin Velasco"

El coordinador del fútbol sala azulgrana calificó la temporada como "correcta" y destacó los "extraordinarios" play-off "Sergio Lozano tiene que centrarse en volver en las mejores condiciones y si está para competir, renovará", recalcó

El Barça cerró la temporada con la conquista de su séptima liga y la tercera consecutiva después de unos sensacionales play-off en los que no cedieron ningún partido con victorias en cuartos ante el Viña Albali Valdepeñas (2-0), en semifinales contra Movistar Inter (2-0) y en la final frente al Jaén Paraíso Interior (3-0). Y eso que solo había sumado un punto en las tres últimas jornadas de la fase regular.

El coordinador del fútbol sala azulgrana Jordi Torras atendió a SPORT para realizar un balance de un curso difícil marcado por la eliminación por un gol de diferencia en la Ronda de Elite de la Champions, competición a la que regresará gracias a su victoria liguera. El mítico exjugador no rehuyó ningún tema e incluso habló sobre Erick, el único fichaje que será anunciado este mismo sábado.

¿Qué valoración haría de la temporada?

Al final las temporadas se valoran por títulos y en ese sentido ha sido correcta, aunque ya sabemos que habría sido mejor si no hubiésemos tenido el palo de la Champions y también nos quedamos a las puertas de la Copa de España. Hay que valorar mucho cómo se ha ganado la liga y los play-off tan extraordinarios del equipo. Estamos en Europa y también hemos ganado la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Copa Catalunya. Y hemos cedido esos dos títulos sin perder ningún partido, que a veces no lo vemos.

Y eso pese a las largas ausencias de Ferrao y de Sergio Lozano...

Es verdad. Son dos nombres que hablan por sí solos. Son muy importantes en el esquema del equipo y en un calendario de locura que hemos tenido y que tendremos, por suerte la plantilla es larga y con experiencia. Eso nos ha ayudado a mantener el nivel y también que los nuevos fichajes han tirado del carro y han aportado muchísimo.

¡Vaya cambio entre el final de la liga regular y los play-off!

Es verdad que había dudas al final de la liga regular por varios motivos. La falta de confianza, la carga que llevaba el equipo y ya no digo presión, porque el que no sepa soportarla no vale para estar en el Barça. Me quedo sobre todo con cómo se han ganado los play-off. Todos han sido importantes y han aportado. Sabían que si querían que fuese una buena temporada había que ganar la liga sí o sí para clasificarse para la Champions y además tienen hambre y quieren más. No solo se ha ganado la liga, sino que se ha hecho de manera espectacular.

El Barça realizó unos play-off sensacionales | EFE

¿Qué le ha parecido la transformación de Catela?

El gran mérito ha sido suyo. Como club tenemos todas las herramientas para que uno rinda, pero si el propio jugador no quiere o pasa, puede no funcionar. Es cierto que se le dio un toque de atención, pero con paciencia y diciéndole siempre que confiábamos en él. Cuando el entrenador hizo esas declaraciones, antes habíamos hablado con el jugador y sabía que tenía que dar un paso adelante. Quizá el entrenador se equivocó al hacerlo público, pero aquel toque le vino bien. Es él quien ha dado un paso adelante gracias también a todo lo que tiene alrededor, como la gente dedicada la nutrición y a la preparación física, más la paciencia y la confianza del entrenador y de sus compañeros. Ha sido mérito de todos. Vamos a ver si mantiene este gran nivel en todos los sentidos.

¿Y qué me dice de Antonio?

No te diré que me lo esperaba, pero sabía de sus condiciones igual que con Catela. Son ellos los que tienen que tirar. Al principio estuvo bien, se le veía cómodo y jugaba minutos para lo joven que es y la poca experiencia que tiene. Después tuvo un bache que era lo más normal, pero cuando ganó confianza y vio que el grupo confiaba mucho en él ha acabado haciendo una temporada muy buena y ese debe ser el mínimo de aquí en adelante.

¿Le preocupan los recortes y el tener un jugador menos con un calendario tan duro?

Sabemos cómo está el club y todos hemos de hacer un esfuerzo. Haremos lo que sea necesario para ajustar un poco nuestro presupuesto al mercado actual. La temporada pasada teníamos 14 jugadores porque Ortiz se mereció renovar, pero si no habríamos sido 13. Es verdad que me produce respeto el calendario que hemos tenido y sobre todo el que vamos a tener con casi todo en el equipo con sus selecciones. Lo bueno es que vamos a confiar aún más en la cantera y eso no nos da ningún miedo. Nos ayudarán, participarán y si se lo ganan van a tener muchas oportunidades. Ya hemos visto que Jesús Velasco no tiene ningún reparo a la hora de ponerlos. Seremos 12 más Sergio Lozano, que esperamos que vuelva en febrero. Y todo el segundo equipo, con seis o siete jugadores que nos ayudarán a mantener el nivel.

Casi media plantilla acaba contrato en 2024. ¿Tiene clara la hoja de ruta?

He cambiado poco la visión que tenía a tres o cuatro años vista. Todo va como lo habíamos planeado. Tengo la responsabilidad de saber que toca hacer un cambio generacional en los próximos años, porque la edad no perdona con muchos jugadores que han dado mucho al club como hemos visto ahora con Marcenio y con Ortiz. Nos ajustaremos al mercado, ellos también tendrán que ajustarse y habrá que tomar decisiones que no gusten a algunos para seguir siendo competitivos al máximo. Ahora es mi gran preocupación y empezaré a hablar con ellos en septiembre u octubre.

Sergio Lozano es un emblema de la sección | RFEF

Bernat Povill sigue cedido en Industrias...

Está creciendo muchísimo en Santa Coloma, con más responsabilidades y eso es muy positivo para él. Siempre tiene opciones, incluso para la próxima temporada si hubiese alguna situación complicada tipo Sergio Lozano, que espero que no suceda. Estamos atentos a todo y de cara a la próxima temporada valoraremos qué haremos. A Bernat no lo tenemos descuidado, está muy presente.

Sergio Lozano también acaba en junio. ¿Renovará?

A Sergio hay que mirarlo de forma un poco diferente por lo que ha aportado, por quién es y porque es el capitán. El problema es saber qué Sergio Lozano regresará. Acaba contrato y seguro que no está tranquilo, pero ahora tiene que centrarse en seguir trabajando para volver en las mejores condiciones. Ya hemos hablado y lo valoraremos con paciencia. Si está para competir, renovará.

El único fichaje será Erick, un jugador muy físico que puede ser importante...

Una de las grandes cosas que nos aportará es a nivel defensivo, eso lo tenemos claro. Otra es su carácter dentro del equipo y también para los contrarios. Y después su calidad a la hora de entender situaciones de alto rendimiento cuando te lo juegas todo. Domina muchas parcelas y esperamos hacerlo oficial cuanto antes (este fin de semana en principio).

La selección española tienta a Jesús Velasco. ¿Le gustaría que siguiese más allá de 2024?

Claro que sí. Ya hemos hablado muchas veces y sabe que estoy encantado con él. Fue un fichaje fácil, porque estás trayendo al mejor entrenador. Le queda una temporada más y yo no entiendo este proyecto sin Jesús Velasco. Al volver de vacaciones le ofreceré la renovación y él decidirá si quiere continuar.

Torras quiere a Velasco en el banquillo más allá de 2024 | FCB

¿Habrá que llegar más a tope a las dos rondas previas de la Champions?

¡Y tanto! Lo tenemos claro. El primer objetivo era ganar la liga y ahora tendremos que entender cómo funciona la temporada y cuándo tenemos que estar en el mejor momento. Al inicio tenemos la Ronda Principal de la Champions y si pasamos, la Ronda de Elite, después la Supercopa, la Copa de España, la Copa del Rey y la liga. Hay cosas que no podremos dominar, que son las lesiones y las convocatorias de la selección con mucha carga de viajes. Intentaremos llevarlo lo mejor posible con la ayuda de la cantera para llegar a tope a la Champions y a los partidos finales de las competiciones, primero con 12 en el primer equipo y después ya con Lozano en las mejores condiciones posibles.