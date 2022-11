¡Un Barça gafado se quedó a un gol de la Final Four de la Champions!

El cuadro azulgrana tenía que ganar por seis tantos al Pula y se impuso por 7-2 con seis remates a la madera Es la primera vez en la que el Barça no llega a la Final a Cuatro en su décima participación en la Champions

En su décima participación en la Champions, el Barça no disputará por primera vez la Final Four tras lograr este sábado una insuficiente victoria por 7-2 ante el anfitrión Futsal Pula cuando habría necesitado ganar al menos por seis goles de diferencia. Y sí, tuvo muchas más ocasiones, tres palos... pero demostró que no pasa por su mejor momento.

FICHA TÉCNICA CHAMPIONS LEAGUE BAR 7 ________________ 2 PUL ALINEACIONES BARÇA, 7 (2+5): Dídac Plana (p.), Carlos Ortiz, Adolfo (2), Matheus (2), Pito (1) -cinco inicial-, André Coelho, Dyego (1), Ferrao, Sergio Lozano, Antonio Pérez, Catela (1) y Sergio González. FUTSAL PULA, 2 (1+1): Milanovic (p., 1), Difonzo, Vukmir, Osredkar (1), Mataja -cinco inicial-, Daniel Moravac, Grbic, Sulentic, Dean Moravac, Bilic y Baisel. GOLES 0-1, Milanovic (8:10); 1-1, Adolfo (9:32); 2-1, Adolfo (10:08); 3-1, Matheus (23:55); 3-2, Osredkar (28:32); 4-2, Pito (30:51); 5-2, Catela (36:46); 6-2, Dyego (37:12); 7-2, Matheus (39:52) ÁRBITROS Marc Birkett (Inglaterra) y Kamil Cetin (Turquía). Mostraron tarjeta amarilla a Pito (31:02), del Barça; y a Daniel Moravac (8:06), Mataja (8:53) y Osredkar (38:27), del Futsal Pula. INCIDENCIAS Partido correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo D de la Ronda de Elite de la Champions League disputado en el Dom Sportova 'Mate Parlov' (Pula, Croacia).

Esta eliminación supone un enorme palo para la sección y podría tener consecuencias en la planificación de cara a la próxima temporada con jugadores que han quedado señalados. De hecho, la parte noble de la sección no encajó nada bien lo sucedido el jueves y... habrá que estar atentos. Eso sí, este sábado el equipo lo ha dado todo y ha merecido con creces la clasificación (no jugó ni un minuto Marcenio).

Y el partido no pudo empezar peor para un conjunto azulgrana que necesitaba seis goles de renta y que gozó de tres ocasiones clarísimas en los primeros instantes con sendos disparos de Adolfo y de Ferrao que repelió el meta Milanovic más otro de Dyego que se marchó rozando el poste. Por su fuera poco, Dídac se precipitó buscando soluciones y permitió al propio arquero croata marcar el 0-1 de portería a portería tras un primer aviso de Mataja.

La reacción azulgrana fue inmediata con dos goles de un jugador tan importante como las estrellas más mediáticas del equipo, un Adolfo que siempre responde y que tiene tanta casta como el que más. El colomense empató en el 10' a la salida de un córner y 36 segundos después marcó el 2-1 con un potente chut desde el centro tras un quiebro magnífico.

El vigente campeón lo seguían intentando, pero el remate de Dyego se marchó fuera y Milanovic fue una muralla a lanzamientos de Catela, Ferrao y Sergio Lozano. En el 15' un Ferrao muy 'tocado' a nivel físico chutó al poste y acto seguido Sergio González remató fuera de manera inexplicable cuando ya se cantaba el gol.

El Barça mereció más en la primera parte | FCB

El Futsal Pula sembró el pánico en una serie de buenos ataques a los que respondió Dídac con dos sensacionales intervenciones. La segunda fue de traca, con los pies en un remate a bocajarro de un Mataja que anotó un 'hat-trick' en la pasada Ronda Principal. Era una quimera motivada por el empate (5-5) contra los belgas cuando se ganaba por 2-5 a siete minutos del final.

El Barça volvió a la carga para tratar de marcar al menos un gol más antes del descanso y se lo impidió el bosnio Milanovic con dos intervenciones felinas en una falta lanzada por Matheus y en un chut a la media vuelta de Ferrao. Los anfitriones se plantaron con cinco faltas a 32 segundos del descanso... todo muy calculado.

El caso es que había que marcar cinco goles sin recibir ninguno en el mejor de los casos para lograr una épica clasificación para la Final Four. Y pudo complicarse aún más en el primer minuto de la reanudación con un infantil penalti impropio de un jugador de elite que cometió André Coelho y que lanzó al poste Mataja.

Un mermado Sergio Lozano hizo todo lo que pudo | FCB

El técnico Jesús Velasco recurrió al ataque con Dyego de portero-jugador y Matheus acercó el 'milagro' con el 3-1 en el 24' y Dídac hizo lo propio acto seguido ante Daniel Moravac tras un grave error de Catela. El gaditano reaccionó con un envío perfecto al segundo palo que no consiguió rematar Pito a medio metro de la portería, casi colgado del palo largo. Y los árbitros no concedieron un gol fantasma de Dyego cuando la pelota botó completamente dentro.

Con seis Eurocopas a sus espaldas, el veterano esloveno Osredkar exhibió que es un valor tan seguro como poco deportivo con varias acciones deleznables. Eso sí, ese ímpetu le sirvió para aprovechar un error en la circulación para marcar un 3-2 que dejaba la Final Four a años luz. Y más cuando en menos de un minuto un Ferrao con problemas físicos y con la pólvora mojada se estrelló dos veces con la madera y Pito, una.

El ex de Inter encontró el 4-2 a nueve minutos del final, pero había pocas ideas y Adolfo también chutó al poste a seis minutos del final, lo mismo que sucedió en un centro-chut de Matheus y en un remate de Catela. ¡Cinco maderas seguidas, lo nunca visto! Tras el sexto poste seguido, Catela y Dyego firmaron el 5-2 y el 6-2 en un santiamén. ¡Faltaban dos a falta de 2:48! Y solo llegó uno, obra de Matheus a ocho segundos del final. ¡Seis palos y un solo gol! Dramático, porque el meta bosnia sacó un disparo de Pito sobre la bocina.