Vinicius se comió a Kimmich

Joselu fue el héroe de la noche en el Santiago Bernabéu. El atacante, cedido por el Espanyol, marcó los dos goles que sirvieron al Real Madrid para otra remontada histórica y meterse en una nueva final de la Champions, que jugará el 1 de junio en Wembley contra el Borussia Dortmund. El mejor futbolista del equipo de Carlo Ancelotti sobre el terreno de juego, sin embargo, fue Vinicius.

El brasileño, que levantó al público de sus asientos nada más empezar el partido, fue una pesadilla para Joshua Kimmich. Volvió loco y superó una y otra vez por velocidad y habilidad al internacional alemán, uno de los objetivos que tiene Xavi Hernández para reforzar la plantilla azulgrana la próxima temporada. Bien es cierto que el técnico de Terrassa quiere a Kimmich para jugar como pivote en el centro del campo, pero Thomas Tuchel viene colocando al jugador en el lateral derecho en muchos encuentros, pues es de los que considera que como medio centro necesita la ayuda de otro jugador para que el equipo quedé equilibrado. Su carta de presentación para la afición azulgrana no fue ayer demasiado buena.

Exultante

Vinicius, exultante tras la clasificación del Real Madrid para la final de la Champions, explicó la razón por la que en el Santiago Bernabéu suceden cosas paranormales en las eliminatorias europeas. “Es un orgullo defender a este equipo y esta camiseta en este campo. Esto es el Real Madrid, nunca nos rendimos, nuestra afición nos impulsa y siempre sentimos en casa que podemos”, manifestó el futbolista brasileño, que mostró su idilio con el Real Madrid. “Soy un afortunado por poder jugar todos los partidos con esta camiseta. Es un sueño jugar en el Real Madrid. He salido de un sitio de Brasil, en otro lado del mundo, donde la gente normalmente no sale de ahí y yo estoy pudiendo hacer una gran historia con este equipo, con mis familiares cerca y una afición que me ama tanto y lo doy todo por ellos”, dijo en los micrófonos de Movistar.