Un Barça negado en ataque se queda sin Final Four

Se acabó el sueño de la Final Four para el Barça de Grimau. Olympiacos se aferró al partido durante tres cuartos y en los minutos decisivos, el conjunto griego gestionó mejor el ataque para llevarse el triunfo (59-63) y dejar a los blaugrana sin una plaza en la Final Four. El desacierto en el triple (3 de 25) condenó a los blaugrana que se quedaron a un suspiro de la Final Four, a la que fallan por primera vez en los últimos tres años.

FCB-OLY Euroliga FCB 59 63 OLY Alineaciones Barça, 59 (12+15+13+19): Satoransky (2), Laporovittola (17), Kalinic (0), Parker (4) y Vesely (6).-cinco inicial-, Da Silva (0), Ricky (6), Willy (9), Abrines (13), Jokubaitis (2). Olympiacos, 63 (9+16+15+23): Walkup (3), Canaan (6), Papanikolau (11), Peters (6) y Fall (0)- cinco inicial-, Williams Goss (8), Wright (2), Larentzakis (0), Petrusev (5), Milutinov (10), McKissic (12).

El duelo arrancó con una intensidad bestial por ambos conjuntos, y fruto de los nervios y la tensión, nadie era capaz de anotar en las primeras posesiones. Laprovittola lograba abrir la tapa por primera vez en unos primeros minutos de defensa espectacular del Barça que maniataba a Olympiacos.

Bartzokas daba entrada pronto a Williams Goss por Walkup, incapaz de anotar los griegos en los primeros cuatro minutos. Lástima que el Barça no aprovechaba sus lanzamientos. ¡En los cinco primeros minutos y un 2-0 en el marcador!

Laprovittola anotaba dos triples consecutivos para abrir brecha (8-2) en un excepcional primer cuarto en defensa de los blaugrana. Bartzokas paraba el duelo porque Olympiacos era incapaz de anotar, con solo dos puntos de Peters.

Grimau mueve banquillo

Ricky no daba tranquilidad al ataque blaugrana que seguía muy fallón (2 de 9 en tiros de campo) que compensaba con tres robos. El Barça lograba cerrar el primer cuarto con un 12-9, destacando la defensa que secó a los griegos, la noticia más importante a pesar de los errores en el tiro.

Cada balón era una guerra, en un partido donde nadie dio tregua / VALENTI ENRICH

Gran arranque del Barça en el segundo cuarto que lograba anotar con más fluidez para irse de una máxima de 9 (18-9). Ricky seguía robando balones y se mantenía en control (20-13). Los colegiados dejaban jugar y con la intensidad del partido, ¡no habían señálado una falta en cinco minutos!

'Lapro' mantenía al Barça en control con sus acciones (22-15) donde cada canasta era una hazaña. El argentino forzaba faltas y tiros libres, tirando del equipo (25-17). Olympiacos encontró aire en Milutinov (25-21) y al descanso, el Barça por delante (27-25) pero Olympiacos totalmente metido en el duelo.

Buen arranque

Los de Grimau entraron de nuevo en el partido igual de agresivos en defensa, aunque Olympiacos mantenía el pulso con un Canaan que despertaba en ataque (31-28). Kalinic, con un lacerante 0 de 7, se iba al banco y entraba Abrines para avivar el ataque del Barça (38-33).

Satoransky trata de entrar hacia canasta ante la defensa de Canaan / VALENTI ENRICH

Ricky volvía al partido aunque no lograban sacarse de encima a Olympiacos, a pesar de fallar tiros libres (40-37). Jabari no veía aro para desgracia del Barça (0 de 7 en el triple) y Papanikolau lograba empatar desde triple (40-40). Duelo empatado después de tres cuartos y todo abierto para 10 minutos finales de infarto.

Willy daba ventaja de nuevo al Barça (45-42) y Bartzokas paraba el duelo. Las manos de Ricky llegaban a todos los balones en defensa, y lograba colapsar de nuevo el ataque de los griegos con un Palau de nuevo, desatado.

Final de infarto

Kalinic cometía su cuarta falta, mientras Ricky volvía en sustitución de Laprovittola. Olympiacos se ponía por delante por primera vez con triple de McKissic (47-49) a cinco minutos del final. Abrines respondía en defensa y en ataque, con todo en un pañuelo (49-49 m.37).

McKissic lograba cinco puntos consecutivos que ponían el duelo en franquicia para los griegos (49-54) y la puntilla la ponía un triple de Papanikolau (49-57) que dejaba al Barça 'tocado'. El Barça lo intentó en los instantes finales (54-57) pero un balón perdido por Lapro' permitió a Milutinov anotar y sentenciar el encuentro y las opciones de Final Four para el Barça (59-63).