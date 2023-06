Sergio González: "He vivido una temporada espectacular"

El canterano abrió el camino a la remontada en Jaén y se reafirmó como 'Pichichi' liguero del Barça con 22 goles "Hay que conseguir estar siempre bien, porque al máximo nivel somos un equipo temible", añadió el catalán

El Barça vive días de alegría después de conquistar el viernes en Jaén la séptima liga de la historia del club y la clasificación para la próxima Champions como colofón a una temporada en la que también se han ganado la Supercopa y la Copa del Rey y en la que el único punto negativo fue la eliminación en la Ronda de Elite de la máxima competición europea.

En su tercer regreso al FC Barcelona, el canterano Sergio González ha sido una de las sensaciones hasta el punto de terminar con solvencia como máximo realizador del equipo en la liga con 22 tantos y hacer historia en la Liga de Campeones con los cuatro tantos que anotó ante el Dobovec en la Ronda Principal (8-0), igualando así a los míticos Wilde e Igor.

El catalán tuvo la deferencia de conversar con SPORT dos días después de su primer título liguero con el añadido de que su tanto a los 44 segundos de la reanudación en el Olivo Arena, el 1-2, supuso el inicio de la remontada con cinco 'dianas' en los primeros nueve minutos más espectaculares de la segunda parte que se recuerdan en la sección.

¡Vaya cambio del final de la liga regular al play-off!

Sí, somos conscientes de que no acabamos bien la liga regular. Nos reunimos con el club y a nivel interno sin el cuerpo técnico ni nada y hablamos de que éramos capaces de revertir la situación. Hemos hecho un play-off espectacular y hemos ganado la liga con todo merecimiento. Todos cogimos el compromiso de darlo todo y de dar ese paso adelante para ganar la liga y clasificarnos para la Champions.

¿Y cómo se explica este cambio tan radical?

Teníamos claro que si perdíamos y si éramos los peores era solo por culpa nuestra y había que ser autocríticos. Si los rivales estaban siendo mejores era culpa nuestra, porque el objetivo era ser primeros y fue un golpe de realidad acabar segundos. Empezamos a transformar lo que hacíamos mal y transformamos las excusas en oportunidades. Así pasó lo de Dídac en Valdepeñas y todos vimos que Miquel Feixas estuvo espectacular, que el míster hacía jugar a los dos del filial (Harrison y Aniol) y lo veíamos como una fortaleza. Todo eso nos ido haciendo más fuertes. Tenemos una de las mejores porterías del mundo si no es la mejor. En un momento de máxima tensión Miquel nos salvó y Dídac ya lo hecho muchas veces. Y los del filial han demostrado que están preparados para jugar en Primera. Todos dimos un paso adelante y así vino este cambio tan grande.

Sergio González, en plena celebración en el Olivo Arena | EFE

¿Qué pasó en el descanso el viernes en Jaén?

Fue un momento de mirarnos a la cara y poner sobre la mesa lo que queríamos. Quizá a nivel de juego estábamos bien, pero el Jaén estaba compitiendo mejor, aprovechaba nuestros errores y se sentía cómodo atrás sin proponer mucho. En la segunda parte tuvimos más movilidad, buscamos más el ataque y fuimos siendo más verticales con una táctica un poco diferente como hablamos en el descanso. Y mira qué bien salió. La actitud primera parte había sido buena, pero en la segunda demostramos que somos un equipo ganador. Nos miramos y nos transmitimos tranquilidad. Además, estábamos varios puntos por encima a nivel físico y eso nos daba mucha confianza.

¿Su gol clave tras no jugar en la primera parte fue un resumen de su temporada?

Puede ser. No me he perdido ni un partido y creo que los números hablan por sí solos, es algo objetivo. Lo de Jaén fue una forma más de reivindicarme, que es algo que decía David Ramos en Valdepeñas, que hay que reivindicarse siempre. Los jugadores somos egoístas, queremos jugar y no me gusta cuando el míster no me pone. No jugué en la primera parte y pensaba que no me lo merecía, pero sabía que saldría a muerte y así fue. En el descanso Matheus me dijo que metiese un gol y le dije tranquilo, que meto seguro. Ese gol puede resumir un poco toda mi temporada y deja claro que el trabajo siempre da sus frutos. Creo que he aprovechado cada oportunidad.

Con Sergio Lozano lesionado hasta 2024, ¿le preocupa que falte un líder o ahí está Dídac?

No me preocupa, porque creo que hay muchos líderes en el equipo. Esta temporada con las lesiones de jugadores clave se ha demostrado que cualquiera puede coger ese rol. Es apelar a la fuerza del grupo. Creo que tenemos la mejor plantilla del mundo y si nos lo proponemos no seremos invencibles, pero será muy difícil ganarnos. Dídac ya está actuando como capitán, Dyego lidera a su manera y el resto también lo intentamos. No hay nada más bonito que echarte el Barça a tu espalda y que salga bien.

¿Qué me diría de Carlos Ortiz y de Marcenio?

Son dos leyendas. Mira que no soy mucho de abrirme y tal, pero volviendo de Jaén les dije que había sido un auténtico placer compartir vestuario con ellos. Me han aportado muchísimo, me han enseñado un montón de cosas, los dos son grandísimas personas y solo tengo buenas palabras para ellos.

Marcenio y Ortiz dejarán una profunda huella en el Barça | FCB

¿Cómo calificaría su temporada?

Objetivamente si lo miras desde un prisma lejano lo que he vivido es espectacular a nivel personal. Valoro mucho llegar al Barça y hacerlo como lo he hecho. He recogido todo el trabajo que he hecho durante muchos años. Después, si miras más específicamente la evolución, tengo mucho margen de mejora y es algo que me encanta y que espero seguir explotando. Empecé muy bien, después volvieron compañeros de lesiones y perdí protagonismo. El míster lo decidió así, pero siempre que he podido he estado ahí. He dado un buen nivel y la próxima temporada intentaré que sea toda como el principio de esta y como los play-off.

¿En el vestuario se habla mucho de los recortes?

No es una preocupación fuerte. Siempre se nos ha transmitido que estemos tranquilos y el club está trabajando mucho. Es cierto que se habla, no podemos esconderlo, pero confiamos que en el fútbol sala el tener una plantilla más corta ya será suficiente. Seremos un jugador menos, pero los del filial ya han demostrado que están preparados. ¡Ojalá hubiese tenido yo esa oportunidad cuando jugaba en el filial!

¿Clasificarse para la Champions era casi una obsesión?

Es la primera vez que la jugaba. La experiencia muy bonita, pero nos llevamos un golpe muy duro la plantilla, el cuerpo técnico y sobre todo el club. En los últimos partidos del play-off tanto club como el míster hicieron hincapié en la Champions. Desde que quedamos fuera, el gran objetivo era clasificarnos vía liga. Siempre lo hemos tenido muy presente y para el club es algo necesario y obligatorio. De ahí las continuas declaraciones del míster en ese sentido. Por eso creo que esa forma de dejarnos ir un poco al final de la liga regular también nos hizo ver que podíamos quedarnos sin Champions y eso habría sido un fracaso absoluto.

Sergio González, un jugador de presente y de futuro | DAVID RAMÍREZ

¿Es imposible estar siempre como en la segunda parte de Jaén?

Hay picos de rendimiento y es imposible estar siempre al 200% como en la segunda parte en Jaén. No obstante, tenemos una plantilla lo suficientemente amplia y grande como para exigirnos estar siempre a buen nivel, aunque a veces nos dé solo para ganar no de forma tan lúcida y tan espectacular como en Jaén. El objetivo es mirarnos a la cara y decirnos qué somos. Cuando jugaba en Valdepeñas veníamos como asustados al Palau. Hay que conseguir estar siempre bien, porque al máximo nivel somos un equipo temible.

¿La Champions y el Mundial son sus retos para 2024?

Sí, por supuesto. Esta temporada he vuelto a la selección después de mucho tiempo. Ahora quiero afianzarme y eso solo puedo conseguirlo dando un buen nivel en el Barça. Si lo consigo, creo que el premio y la consecuencia será la selección. Ojalá pueda hacer una buena preparación del Mundial y llegar de la mejor manera a Uzbekistán, que al final será la sede por lo visto.

Llega la hora de descansar...

Sí, este verano viajaré. Iré con los amigos y con la familia, que ha sido una temporada muy intensa y el año pasado casi no tuve vacaciones porque quería llegar superpreparado al Barça. Llevo casi dos temporadas sin vacaciones y necesito desconectar. Iré a Canarias y a Estados Unidos para cambiar de aires para regresar al máximo en agosto y con mentalidad ganadora para otra temporada durísima. Nos espera el peor calendario de la historia con más partidos que nunca.

Para acabar, ¿un mensaje para la afición?

A nivel personal, muchísimas gracias por el recibimiento. Como jugador, para mí es importante sentirme totalmente identificado con el club y con la afición. En ambos casos ha sido una temporada espectacular. He podido ver la conexión y la fuerza de la afición. En cada gol me he acordado de todos. Todo lo que hacemos es también gracias a ellos. Así que mi total agradecimiento y la temporada que viene, que estemos todos con la misma chispa.