Kokoro, un japonés que ha hecho historia en el Barça

Kokoro Harada ya ha pasado a la historia del FC Barcelona. Con tan solo 19 años, tendrá siempre el privilegio de ser el primer japonés de la historia del club que debuta oficialmente con un primer equipo profesional en una preciosa historia que desvela el club a través de sus canales.

Después de unas semanas entrenando a las órdenes de Jesús Velasco por la plaga de lesiones que arrastraba el equipo, el nipón tuvo sus primeros minutos el pasado 9 de diciembre ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en la liga.

El técnico le dijo que jugara con calma, como sabía, pero él explica que no pudo aplicarlo: "El día de mi debut estaba muy inquieto. No sé por qué, pero delante de todos los compañeros dije en voz alta que estaba 'extremadamente nervioso'. Todos empezaron a reír y me dijeron que no le dijera nada al míster. ¡Nos reímos mucho!".

Criado en La Masía

Esos lógicos nervios no impidieron la puesta de largo de un Kokoro que ya ha jugado más partidos y que pese a su juventud, ya es internacional con la selección japonesa absoluta. Vive en la Masía, va a la escuela, entrena y su paso por el programa 'Barça Talents' del Centre d'Excel.lència le ha ayudado a crecer.

Como jugador, le gusta mucho definir y asistir a sus compañeros. Su padre es entrenador de fútbol sala y desde Japón le reitera que sea él mismo. "La gente de la Masia es muy amable y estoy muy a gusto, porque todos me tratan muy bien y me ayudan mucho en mi vertiente personal y en la profesional. Incluso físicamente estoy ganando fuerza, que es algo muy importante en el juego", comenta.

El japonés Kokoro, una mezcla de descaro y timidez / FCB

Un objetivo claro

Kokoro se ha encontrado con un buen ambiente en el primer equipo. El asiático explica que hay muy 'buen rollo' y, aunque todavía no domina el castellano como querría, su actitud positiva hace que sea uno más. De él dicen que es carismático y que, pese a su timidez inicial, cuando toma confianza es muy divertido.

"Admiro a mis compañeros. Son un ejemplo perfecto para aprender y eso explica por qué fiché por el Barça. Aquí te encuentras con los mejores jugadores del mundo en cada posición y quiero trabajar mucho para algún día ser como uno de ellos", insiste Kokoro.

Años de seguimiento

El ala japonés llegó al club con 18 años en el verano del 2022, pero durante años se le había hecho un seguimiento exhaustivo. Ari Santos, el coordinador del fútbol sala formativo del FC Barcelona y uno de los mitos de la sección, recalca que lo conocieron "cuando era infantil y tenía 14 años, en un torneo en Tenerife en el que fue Pichichi y MVP".

Kokoro, con Ari Santos en la Ciutat Esportiva / FCB

"A partir de ahí, empezamos a realizar un seguimiento con gente de Japón. A los 16 jugó con nosotros un torneo y a los 17 hizo un último entrenamiento para acabar de decidir si lo fichábamos o no. Optamos por hacerlo y a los 18 ya lo incorporamos fichamos para que alternara el Juvenil y el filial", comenta el internacional brasileño.

En su primer año, ganó la Copa de España Juvenil después de una gran final con dos goles y una asistencia en lo que fue su primer título como azulgrana. El primero de un palmarés que espera ir ampliando poco a poco en el futuro con el primer equipo.