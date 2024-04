La sorprendente reacción de una soltera de 'First Dates' tras ser rechazada

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Sara (24 años) y Pablo (25). La soltera ha asegurado que le encanta vacilar a los demás: "A mí el vacile me da la vida. Es el pan de cada día. Yo sin el vacile no puedo, la vida sería muy triste". En la misma línea, el comensal ha comentado que le gusta hacer "humor cortante".

Al conocerse, el chico ha asegurado que le han gustado los ojos de su cita: "Tiene unos ojos que te levantan peso, pero exagerado". Sara ha explicado que es un chico tatuado y que no le suele gustar la gente "tatuada, pero él tiene un pase".

Tras esto, la soltera ha criticado a algunas personas que llevan tatuajes: "A mí esa gente que dice tengo un buitre tatuado o un águila porque representa la libertad... No. Representa que tú eres tonto, no otra cosa".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que tienen gustos similares, pero no ha habido chispa por ambas partes. En la decisión final, Sara ha declarado que tendría un segundo encuentro con Pablo porque cree que es el "hombre de mi vida". Sin embargo, el soltero ha comentado que quedaría con ella, pero como amigos.

Tras esto, la comensal le ha dicho que se tenían que despedir y le ha soltado una frase que le ha impactado: "Te quiero Pablo". Sin embargo, el chico le ha respondido: "Yo no".