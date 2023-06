La espectacular resurrección del 'mago' azulgrana Catela

El gaditano inició la pretemporada después de seis meses sin disputar partidos pese a llegar al Barça en marzo El ex del Valdepeñas sufrió hasta mitad de curso y fue 'apretado' por Velasco, pero lleva dos meses de cine

El Barça se enfrentará en la final de la liga al Jaén Paraíso Interior al mejor de cinco partidos con el primero este sábado en el Palau a las 17.15 horas y con Catela consolidado como uno de los jugadores más importantes del equipo después de vivir un pequeño calvario principalmente por dos motivos.

Dotado de una técnica individual propia solo de los genios, el gaditano estaba completando una sensacional campaña 2021-22 en las filas del Viña Albali Valdepeñas cuando el Dinamo Samara ruso decidió pagar su cláusula... para desaparecer por problemas económicos apenas dos semanas después y justo antes de que la UEFA permitiese romperlos contratos como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El caso es que el Barça apostó por su fichaje hasta 2024 con el mercado de invierno ya cerrado y pese a entrenarse con el equipo desde marzo no hubo tránsfer y Catela no pudo debutar oficialmente hasta esta temporada. "Sí, el principio de temporada fue un poco complicado. Llevaba desde enero sin competir. Siempre es difícil empezar a jugar en el Barça, te tienes que adaptar y todos sabemos que aquí es más complicado y que se te exige el máximo todos los días. Y todo eso se agrava si llevas tanto tiempo sin jugar. Ahora me encuentro muy bien y estoy disfrutando, que para mí es muy importante", comentó a SPORT.

Sin embargo, cuando empezó a disputar partidos oficiales salieron a la luz los citados problemas para dar el tono físico, lo que motivó incluso que Jesús Velasco le diera un serio toque de atención. Lejos de rendirse, el ala se puso manos a la obra hasta alcanzar el mejor nivel de su vida a sus 28 años.

"Lo mejor es que siempre he confiado mucho en mí, pero es verdad que pasaban las semanas y no terminaba de encontrarme bien y le daba muchas vueltas a la cabeza. Pese a ello, siempre tuve la confianza de que mi momento iba a llegar. El míster a pesar de todo siempre ha estado ahí y me ha dado confianza en los momentos buenos y en los malos, porque es verdad que al principio no estaba bien y aún así me daba minutos. Eso ha sido muy importante para mí", comentó con una sonrisa.

Catela es un auténtico malabarista | FCB

"Cuando empecé a jugar en la elite con 18 años en Zaragoza no pensaba que llegaría a defender como lo estoy haciendo ahora. Al final el fútbol sala está avanzando de una manera que a los jugadores como yo o mejoramos en defensa o nos quedamos en el camino. No queda otra que trabajar más, ponerse las pilas en defensa y después en ataque dar todo lo que tienes", prosiguió el ala, quien ya sufrió el revés del covid en 2022 en vísperas del Europeo.

El caso es que Catela suma ya 13 tantos en la actual liga, casi todos ellos en la segunda parte de la temporada. Es el cuarto máximo realizador del equipo tras los 20 de Sergio González, los 17 de un Adolfo que siempre da la talla y los 16 de Matheus. Y lo que es más importante, se ha convertido en uno de los grandes referentes del equipo en la creación y en el juego de ataque.

El gaditano solo piensa ya en el título, que supondría para él la primera liga y la séptima para la sección. "Ya sabemos lo que es Jaén. Estamos mentalizados. Desde que empezaron los play-off estamos haciendo partidazos. Hemos pasado por muchos baches esta temporada, pero estamos en la final, ya tenemos dos títulos y ahora vamos a por la liga, que nos daría también el billete para la Champions. El equipo se merece esta Liga. Para mí también es importante. Nos lo merecemos todos", recalcó.